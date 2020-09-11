Pozantı'daki orman yangını gece de devam etti (2)

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YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Adana'nın Pozantı ilçesinde geçen çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını, devam ediyor. Ekipler, yangına gece boyunca karadan müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 6 helikopterle havadan yeniden müdahale başladı. 2 noktada devam eden yangının sarp kayaların bulunduğu bölgede etkili olması nedeniyle ekipler zaman zaman güçlük yaşıyor. Yangının bugün ilerleyen saatlerde kontrol altına alınması bekleniyor.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Pozantı Can ÇELİK

2020-09-11 10:15:05



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