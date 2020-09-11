Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde sakin oturum



Akif ÖZDEMİRGülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA Büyükşehir Belediye Meclisi´nde dün çıkan kavganın ardından bugün yapılan oturum, sakin geçti. Dünkü kavgada Cumhur İttifakı meclis üyeleriyle karşı karşıya gelen Karataş Meclis Üyesi CHP'li Sedat Gül, özür diledi. Çıkan arbedede darbe alan ve hastaneye kaldırılan Saimbeyli Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şahin Gökçe ise, "Dünkü olayın Adana'ya yakışmadığını ifade etmek istiyorum. Bir daha böyle olaylar vuku bulmasın istiyorum" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı üçüncü oturumu, Zeydan Karalar başkanlığında dün gerçekleştirildi. Oturumda, gündem dışı gelen bir maddenin oylanması sırasında üyelerin el kaldırması üzerine Başkan Zeydan Karalar, "Oy çokluğuyla kabul edilmiştir" açıklaması yaptı. AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ve meclis üyesi Vedat Gündoğan, katip üyelere sayım yaptırılmadan maddenin geçirildiği yönünde itirazda bulundu, oylamanın yeniden yapılmasını istedi. Ancak Başkan Zeydan Karalar, elde görüntülerin mevcut olduğunu ve kararın oy çokluğuyla alındığını vurguladı. Bu sırada AK Parti grubunda karara itiraz eden Ozan Gülaçtı'ya destek veren partilisi Vedat Gündoğan ile Karataş Meclis Üyesi CHP'li Sedat Gül arasında tartışma çıktı. Bulunduğu yerden kalkan Sedat Gül, Ozan Gülaçtı'yı koltuğuna doğru hızla iterek götürdü. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin de müdahale ettiği olayda, çıkan arbedede Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, darbe aldı. Cumhur İttifakı meclis üyeleri tarafından hastaneye götürülen Gökçe'ye ayakta müdahale edildi.

4'ÜNCÜ OTURUM SAKİN GEÇTİ

Dün yaşananlardan sonra meclis, bugün dördüncü oturum için bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında gerçekleştirilen oturumda kürsüye çıkan CHP'li Sedat Gül, "Gündem dışı iki maddemiz vardı. Bir tanesi uluslararası çalışma fonlarıyla ilgiliydi. Diğeri ise bir inşaat firmasına olan borcun arsa takasıyla mahsubuydu. Bununla ilgili tatsız bir hadise yaşandı. Bizim Adana'ya karşı yüce meclisin sorumlulukları var. Bizim burada fikir, proje üretmemiz gerekiyor. İki madde oylandı ve geçti. İtirazlardan sonra tatsız bir karşılaşma, hadise yaşandı. Başkan Mustafa Şahin Gökçe'den özür diliyorum" dedi.

Bu sırada araya giren Başkan Zeydan Karalar, "Meclisten özür dile, sen başkana bir şey yapmadın ki" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine CHP'li Sedat Gül, meclisten de özür diledi.

'HEPİMİZ BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ'

Mustafa Şahin Gökçe ise, 6,5 yıldır belediye başkanı olarak meclis üyesi sıfatıyla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yer aldığını belirterek, "6,5 yıl içerisinde bu mecliste herhangi bir olay yaşamadık. Hepimiz birbirimize sevgi, saygıyla yaklaştık. Ama dün münferit bir olay oldu. Sedat kardeşim de ifade etti, ben kendisine bana darpta bulundu ya da başkasına bulundu diye bir sözüm yok. O anda bana şiddetli bir şekilde darp olayı oldu. Biraz da rahatsız olduğum için sendeledim. Biz burada hepimiz Adana'nın çocuklarıyız. Hepimiz birbirimizi kucaklayan, hepimiz birbirimizi seven insanlarız. Yarın bir gün birimizin cenazesi, düğünü olduğu zaman buradaki herkes yine koşacaktır. Dünkü olayın Adana'ya yakışmadığını ifade etmek istiyorum. Bir daha böyle olaylar vuku bulmasın istiyorum. Hepimiz birbirimizi seviyoruz, hepimiz kardeşiz" diye konuştu.

'DÜŞMAN OLACAK HALİMİZ YOK'

Başkan Gökçe'nin konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, "Sedat Bey, biraz hiddetli bir kalkış yaptı. Ben buradan seyrediyorum, hızlı biçimde Ozan Bey'i yerine oturtmak istedi. Sonradan bir arbede çıktı. O kapışmada birinin dirseği size çarptı. Biz burada birbirimize düşman olacak halimiz yok. Oturacağız, konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bir önceki meclis tutanakları oylamaya sunuldu, oy çokluğuyla reddedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2020-09-11 13:43:01



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