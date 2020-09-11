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Pozantı'daki yangınla mücadele için ekipler yoğun çaba gösteriyor (2)

DHA

Pozantı'daki yangınla mücadele için ekipler yoğun çaba gösteriyor (2)


YANGIN ÇAYIR YAYLASI MEVKİSİNE SIÇRADI
Adana'nın Pozantı ilçesi Belemedik Vadisi'nde 3 gün önce çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Eskikonacık Mahallesi Çayır Yaylası mevkisindeki ormanlık alana sıçradı. Bölgeye yakın yerleşim olduğundan ekipler, hızla bölgeye hareket etti. Havadan ve karadan müdahale ile yangının ilerlemesinin durdurulmasına çalışılıyor.
Belemedik Vadisi'nde kurulan koordinasyon merkezi de Çayır Yaylası mevkisine taşındı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Pozantı Can ÇELİK
2020-09-11 16:06:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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