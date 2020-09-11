Pozantı'daki yangınla mücadele için ekipler yoğun çaba gösteriyor (2)

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YANGIN ÇAYIR YAYLASI MEVKİSİNE SIÇRADI

Adana'nın Pozantı ilçesi Belemedik Vadisi'nde 3 gün önce çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Eskikonacık Mahallesi Çayır Yaylası mevkisindeki ormanlık alana sıçradı. Bölgeye yakın yerleşim olduğundan ekipler, hızla bölgeye hareket etti. Havadan ve karadan müdahale ile yangının ilerlemesinin durdurulmasına çalışılıyor.

Belemedik Vadisi'nde kurulan koordinasyon merkezi de Çayır Yaylası mevkisine taşındı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Pozantı Can ÇELİK

2020-09-11 16:06:37



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