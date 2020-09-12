Direğe çarpıp, alev alan otomobilin sürücüsü öldü

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, kontrolden çıkarak, elektrik direğine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde CeyhanYumurtalık yolunda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kontrolünden çıkan 01 GJ 781 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından otomobilin bir anda alev aldı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tüm otomobili saran alevleri yaklaşık 15 dakikada söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından otomobilde inceleme yapan ekipler, sürücünün yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasından sonra sürücünün cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER
2020-09-11 23:52:10
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