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Bebeği gözyaşlarına boğan kuyumcu soyguncuları yakalandı Adana’da bir bebek ve iki kadının bulunduğu kuyumcuya maske ile eldiven takıp girerek silahlı soygun gerçekleştiren 3 zanlı yakalanırken, bebeğin ve iki kadının korkup ağlaması saniye saniye görüntülendi Polis zanlıları yaklaşık 100 güvenlik kamerası inceleyerek yakalarken, soygunculardan birinin spor ayakkabısının altının turuncu olması zanlıları ele verdi

İHA

Bebeği gözyaşlarına boğan kuyumcu soyguncuları yakalandı Adana’da bir bebek ve iki kadının bulunduğu kuyumcuya maske ile eldiven takıp girerek silahlı soygun gerçekleştiren 3 zanlı yakalanırken, bebeğin ve iki kadının korkup ağlaması saniye saniye görüntülendi Polis zanlıları yaklaşık 100 güvenlik kamerası inceleyerek yakalarken, soygunculardan birinin spor ayakkabısının altının turuncu olması zanlıları ele verdi

Adana’da bir bebek ve iki kadının bulunduğu kuyumcuya tabancanın ağzına mermiyi vererek maske ile eldiven takıp, girerek soygun gerçekleştiren 3 zanlı yakalanırken, bebeğin ve iki kadının o anlarda korkup ağlaması saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay 7 Eylül günü saat 15.40 sıralarında maske ile eldiven takıp kuyumcuya gelen iki kişi tabancayla içeri girdi. Tabancalı soyguncu direk kuyumcunun yanında çalışan Mehmet Alıç’ın boğazını tutup kuyumcu Yaşar Çekinkaya’ya da tabancayı doğrultarak, “Bu bir soygundur ölmek istemiyorsanız altınları verin” diye bağırdı. Bu sırada kuyumcuya altın bozdurmaya kız bebekleriyle gelen iki kadın korkudan önce şok oldu. Daha sonra korkan bebek de ağlamaya başladı. Bu arada zanlılar ile Alıç boğuşmaya başladı. Zanlılardan biri elindeki bıçakla vitrine vurup kırarak altınları almaya başladı. Bunun üzerine içerideki bebek ve iki kadın korkup daha fazla ağlamaya başladı. Kadınlardan biri çok korkan bebeği kucağına alıp sakinleştirmeye çalıştı ancak kendi de korktuğu için ağladığından bebek sakinleşmedi. Bir süre sonra Çetinkaya alarma bastığı için zanlılar korkup sadece 3 yüzük alıp kaçtı. Ancak bebek ve iki kadın bir türlü sakinleşmedi. Alıç ise zanlıların peşinden koştu ama yakalayamadı. Kadınlar ve bebek ise kuyumcu da ağlamaya devam etti. Bir birine sarılan iki kadın bir süre daha bebekle birlikte ağladı. Kuyumcu iki kadın ve bebeğe sakinleşmeleri için su verdi. Uzun süre kendine gelemeyen bebek ve iki kadın daha sonra sakinleşip bozdurmak istedikleri altını kuyumcuya verdi. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis 100 güvenlik kamerası inceledi
Olayın ardından kuyumcuya gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği dedektifleri önce kuyumcudaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Polis daha sonra zanlıların kaçış yönündeki güvenlik kameralarının görüntülerini saniye saniye izledi. Yaklaşık 100 güvenlik kamerası toplayan polis bu görüntüleri an be an izleyerek zanlıları tespit etmek için çalıştı. Yapılan çalışmada polis kuyumcuya iki kişinin geldiğini ancak bunları ara sokakta bekleyen bir kişinin daha olduğunu tespit etti.

Çift maske taktılar
Polis zanlıların olay yerine gelirken çift maske kullandıklarını belirledi. Zanlıların olay yerine gelirken alttan tıbbi maske taktığını üstten ise siyah penye maske taktığını, kuyumcuyu soyduktan sonra siyah maskenin atıldığını belirledi. Ayrıca zanlıların bir ara sokakta kendilerini bekleyen arkadaşlarının zanlıları kıyafet verdiği kuyumcuya geldikleri kıyafetleri de burada çıkardıkları belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından zanlıların kimliklerini tespit etmek için de zanlıların aynı mahalleden olabileceğini değerlendirip bu mahallede kuyumcu soyabilecek şahısları mercek altına aldı.

Turuncu tabanlı spor ayakkabı ele verdi
Polis bir zanlının siyah beyaz spor ayakkabı giydiğini tabanın ise turuncu olduğunu tespit etti. Polis bu tespit üzerine turuncu tabanlı ayakkabı giyenleri mahallede mercek altına aldı. Bunun üzerine polis mahallede turuncu tabanlı ayakkabı giyen şahsın Ali P. (18) olduğunu belirledi. Polis bu zanlıyı yine güvenlik kamerasından takip ettiğinde 3 kişiyle birlikte soygunun olduğu gün zanlının 5 Ocak Meydanında başka bir kuyumcunun etrafında gezdikleri ancak bu kuyumcuyu soymaktan çevrede çok polis olduğu için vazgeçtiklerini belirledi. Polis zanlının yanındaki şahıslarında Hakan Ö. (20) ve Alaaddin P. (22) olduğunu belirleyerek, Gülbahçesi Mahallesindeki evlerine baskın yaparak zanlıları yakaladı.

Soygunu parkta planladıklarını itiraf ettiler
Zanlılar yakalanıp emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar polis sorgusunda soygunu yaptıklarını itiraf ettikleri öne sürüldü. Zanlıların önce 5 Ocak Meydanı'nda bir kuyumcuyu soymak istediklerini ancak çok polis olduğu için yapamayınca parka gelip tekrar plan yaptıklarını mahallede bir kuyumcuyu soymaya karar verdiklerini söyledi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından “silahlı yağma” suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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