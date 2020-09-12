Adana’da korona virüse yakalanan öğretmen Burak Yükselir, evde karantinada ayrı odalarda kaldığı 4 yaşındaki kızıyla kapı arkasından hasret gidermesi duygulandırdı.

Adana’da bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Burak Yükselir geçtiğimiz hafta ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Burak Yükselir’e yapılan Covid19 testi pozitif çıktı. Bir süre hastanede tedavi edilen Yükselir daha sonra taburcu edilerek tedavisine evde devam edildi.

Evde eşi ve 4 yaşındaki kızı Aysima Yükselir ile ayrı odalarda kalan ve kendini izole eden Burak Yükselir, kızı Aysima ile kapı arkasından hasret gideriyor. O ana ilişkin birde fotoğraf çeken Burak Yükselir bu fotoğrafı sosyal medya hesabına yükleyerek “Kızımla birbirimizi camdan cama seviyoruz” notunu düştü.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan fotoğrafın öyküsünü anlatan Yükselir, korona virüse dair uyarılarda da bulunarak, “Bu virüs bana nereden nasıl bulaştı hiçbir fikrim yok. Şu anda evde ailecek karantinadayız. Eşim ve çocuğum ayrı odalardayız. Çok zorlu bir süreç. Herkesi buradan uyarıyorum. Bu hastalık bana bulaşmaz bana bir şey yapmaz diye düşünmeyin. Bende ara ara gaflete düştüm. Sonuçta ölümcül bir virüs ve ölümcül bir hastalık. Benim bünyem bu virüse direndi ama sizin bulaştırdığınız bir başkasının bünyesi direnemeyebilir. Eşinizi çocuğunuzu düşünün. 4 yaşındaki kızımla bir süre görüşemiyoruz. Ona sarılıp öpemiyorum. Bu şekilde kapının arkasından camdan cama bir birimizi seviyoruz hasret gideriyoruz. Lütfen herkes dikkatli olsun maske ve hijyen kurallarına uyalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.