Adana Valisi Elban: "Pozantı'daki orman yangını kontrol altına alındı"

Adana'nın Pozantı ilçesinde 5 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Adana Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, Pozantı'da 9 Eylül Çarşamba günü çıkan ve kanyon içinde 5 gündür devam eden yangına 1 uçak, 13 helikopter, 93 arazöz, 6 dozer, 350 işçi ve 50 teknik personel olmak üzere toplam 400 personelin müdahale ettiğini belirtti. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını açıklayan Vali Elban, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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