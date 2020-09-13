Adana Valisi Elban: "Pozantı'daki orman yangını kontrol altına alındı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Valisi Elban: "Pozantı'daki orman yangını kontrol altına alındı"

İHA

Adana Valisi Elban: "Pozantı'daki orman yangını kontrol altına alındı"

Adana'nın Pozantı ilçesinde 5 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Adana Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, Pozantı'da 9 Eylül Çarşamba günü çıkan ve kanyon içinde 5 gündür devam eden yangına 1 uçak, 13 helikopter, 93 arazöz, 6 dozer, 350 işçi ve 50 teknik personel olmak üzere toplam 400 personelin müdahale ettiğini belirtti. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını açıklayan Vali Elban, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: "Adana'da bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısı arttı" "Hastanelerden gelen ölüm raporlarında vefat nedeni ‘bulaşıcı hastalık’ yazdığı için cenazeleri Covid-19’dan ölmüş gibi gömüyoruz"
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: "Adana'da ...
Kocaispir: "Birlikte büyük bir aileyiz"
YEREL HABERLER Kocaispir: "Birlikte büyük bir aileyiz"
Hasan A. Özkan "En Güçlü" CEO’lar arasında Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, Türkiye’nin ‘40 Yaş Altı En Güçlü Genç CEO’ları arasında gösterildi
YEREL HABERLER Hasan A. Özkan "En Güçlü" CEO’lar arasında Sunar ...
Pozantı'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor 5 gün önce çıkan ve üç tarafı kontrol altına alınan yangının arazinin taşlık, kayalık ve sarp olması nedeniyle tamamen söndürülmesinin zaman alacağı belirtildi
YEREL HABERLER Pozantı'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor 5 ...
Adana'da vaka sayısındaki artışa rağmen maske takılmıyor
YEREL HABERLER Adana'da vaka sayısındaki artışa rağmen maske ...
Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı Sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı Sokakta yürüdüğü ...
Yolda yürürken otomobilden açılan ateşle yaralandı
YEREL HABERLER Yolda yürürken otomobilden açılan ateşle yaralandı
Motosikletini bırakıp polisten kaçtı, ara sokakta yakalandı
YEREL HABERLER Motosikletini bırakıp polisten kaçtı, ara sokakta ...
Kozan'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kozan'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı/ Ek fotoğraf
Adana’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Kozan'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Kozan'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Adana’dan orman yangınlarına karşı yağmur duası
YEREL HABERLER Adana’dan orman yangınlarına karşı yağmur duası
Kozan'da maske takmayan 100 kişiye 90 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Kozan'da maske takmayan 100 kişiye 90 bin TL para ...
Kozan’da 100 kişiye 90 bin lira maske cezası
YEREL HABERLER Kozan’da 100 kişiye 90 bin lira maske cezası
Yoksul öğrencilere kucak açtı
YEREL HABERLER Yoksul öğrencilere kucak açtı
ATV'li başkan Başkan Çay, yangın bölgesine ATV ile gidip personellere kolaylık diledi
YEREL HABERLER ATV'li başkan Başkan Çay, yangın bölgesine ATV ile ...
Kozan'da 2 bin kişilik aşure ikramı
YEREL HABERLER Kozan'da 2 bin kişilik aşure ikramı
Ceyhan Mehmetçik İlkokulu'ndan "pandemi dersliği"
YEREL HABERLER Ceyhan Mehmetçik İlkokulu'ndan "pandemi dersliği"
Pozantı’daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Pozantı’daki orman yangınını söndürme çalışmaları ...
Korona hastası babanın kızıyla cam arkasından hasret gidermesi yürek burktu Koronaya yakalanan öğretmen evde ayrı odalarda kaldığı kızıyla kapı arkasından hasret gideriyor Burak Yükselir: "4 yaşındaki kızımla bir süre görüşemiyoruz. Ona sarılıp öpemiyorum. Bu şekilde kapının arkasından camdan cama bir birimizi seviyoruz hasret gideriyoruz. Lütfen herkes dikkatli olsun maske ve hijyen kurallarına uyalım”
YEREL HABERLER Korona hastası babanın kızıyla cam arkasından hasret ...
3 ilde orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER 3 ilde orman yangınlarını söndürme çalışmaları ...
Kuyumcu soyan arkadaşlarına, hızlı kaçmaları için paten getirmiş
YEREL HABERLER Kuyumcu soyan arkadaşlarına, hızlı kaçmaları için ...
Bebeği gözyaşlarına boğan kuyumcu soyguncuları yakalandı Adana’da bir bebek ve iki kadının bulunduğu kuyumcuya maske ile eldiven takıp girerek silahlı soygun gerçekleştiren 3 zanlı yakalanırken, bebeğin ve iki kadının korkup ağlaması saniye saniye görüntülendi Polis zanlıları yaklaşık 100 güvenlik kamerası inceleyerek yakalarken, soygunculardan birinin spor ayakkabısının altının turuncu olması zanlıları ele verdi
YEREL HABERLER Bebeği gözyaşlarına boğan kuyumcu soyguncuları ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X