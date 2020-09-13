Gölden çıkarılan atık ve çöpler sergilendi Adana'da Büyükşehir Belediyesi dalgıçları gölden tabanca, cansız manken bacağı, lastik, ağ ve başka birçok atık ve çöp çıkardı

Adana'da 15 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, Seyhan Baraj Gölü’nden tabanca, cansız manken bacağı, lastik, ağ ve başka birçok atık ve çöp çıkardı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdürlüğünce 15 Eylül Dünya Temizlik Günü çerçevesinde, Yaşar Kemal Yürüyüş Parkurunda toplumsal farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Büyükşehir Denizcilik Şube Müdürlüğü dalgıçlarınca Seyhan Baraj Gölü’nde yapılan dip temizliğinde yüzeye çıkarılan ilginç materyaller, Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru Gençlik Köprüsü yanında kurulan stantlarda sergilendi.

Cansız manken bacağından yağ filtresine, ağ atıklarından araç lastiklerine, tabancadan, içki şişelerine kadar çıkarılan atık ve çöpler, temizlik açısından toplumsal farkındalık oluşturması açısından stantlarda vatandaşın izlenimine sunuldu.

15 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliklerine katılan Başkan Zeydan Karalar, Büyükşehir çalışanları, öğrenciler ve TEMA üyeleriyle birlikte kendi elleriyle mıntıka temizliği yaptı, yerden çöp topladı.



"Temiz bir Adana istiyoruz"

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığınca nehirde verilen kano eğitimi sırasında açıklama yapan Başkan Zeydan Karalar, “15 Eylül Dünya Temizlik Günü öncesinde bütün arkadaşlarla birlikte teyakkuzdayız. Temiz bir Adana istiyoruz. Bunun için de sadece temizlik elemanlarının temizlik yapması yetmez. Herkes kendi kapısının önünü temizlerse bu konuda başarılı olabiliriz. Toplu olarak kullanılan, halka açık alanlarımız, caddelerimiz, sokaklarımız, nehirlerimiz, göllerimiz temiz tutulmalı. Şu anda nehir kenarındayız. Gölümüzün uzantısı Adana için büyük bir zenginlik. Su sporları için son derece elverişli olan güzel gölümüzü ve nehrimizi, bu açıdan değerlendirmek istiyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kano sporunda öğrencilere eğitim veriyoruz. Kanoyla başladık ve diğer su sporlarıyla eğitime devam edeceğiz. İlklerin kenti Adana’da ilkleri yapmaya devam edeceğiz. Suyumuzu, nehir ve göllerimizi en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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