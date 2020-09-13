Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) -
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx), Hakan Karabalçık (xxx)
ADANASPOR: Karacic (xx)Donkor (xx), Evren (xx), Furkan (xx), Canberk (xx), Tevfik (xxx), Uğurcan (xx), Roni (xx)(Dk. 78 Ömer (?), Ozegovic (xx)(Dk. 67 Belem (x), Eren (xx)(Dk. 88 Ozan (?), Bagayoko (xx)(Dk. 88 Mustafa (?)
İSTANBULSPOR: Halil (x)Wellington (xx), Atchom (x), Duhan (x)(Dk 87 Emrecan (?), Kağan (x)(Dk. 46 Muhammed (x), Eslem (x)(Dk. 65 Levent (x), Ali (xx), Onur (xx), Cajic (x), Issah (x)(Dk. 46 Melih (x), Diouf (x)(Dk. 65 İbrahim (x)
GOLLER: Dk. 51 Tevfik (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Bagayoko, Ozegovic, Canberk (Adanaspor), Duhan, Wellington (İstanbulspor)
TFF 1´inci Lig´in ilk haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor´u 1-0 mağlup etti.
41´inci dakikada İstanbulspor´un gerçekleştirdiği atakta Cajic, rakip ceza sahası içerisinde topla buluştu. Cajic´in plase şutunda Adanaspor savunmasının müdahalesiyle top kornere çıktı.
43´üncü dakikada Adanaspor´un sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta Eren´in ortasında ceza sahasında topla buluşan Ozegovic´in röveşatasında top yandan auta çıktı.
48´inci dakikada köşe vuruşu kazanan Adanaspor´da Roni´nin ortasında Donkor´un kafa vuruşunda kaleci Yiğit topu kontrol etti.
51´inci dakikada Adanaspor´un atağında İstanbulspor kalecisi Yiğit ceza sahası önünde topu ıskaladı. Topu önüne alan Tevfik, düzgün bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 1-0.
Karşılaşma, Adanaspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-09-13 21:05:39
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