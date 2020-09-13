TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 0

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig’in 1. haftasında Adanaspor, evinde İstanbulspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibi takımın 10'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar

41. dakikada İstanbulspor’da Cajic topla ceza sahası içerisinde buluştu. Kaleye şut çeken Cajic'in şutuna Adanasporlu futbolcular engel oldu.

43. dakikada Adanaspor’da Eren'in ortasıyla topla buluşan Ozegovic rövaşata denedi ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.

48. dakikada Adanaspor’da Roni’nin köşe vuruşu sonrası Donkor kafa vuruşu yaptı ancak top kaleci Yiğit’in ellerinde kaldı.

51. dakikada İstanbulspor’da kaleci Yiğit'in yanlış müdahalesi sonucu topu alan Adanasporlu Tevfik Altındağ meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Hakan Karabalcık xx

Adanaspor: Karacic xx, Donkor xx, Evren xx, Furkan xx, Canberk xx, Tevfik xx, Uğurcan xx, Bagayoko xx (Mustafa dk. 88 ?), Roni xx (Ömer dk. 78 x), Eren xx (Ozan dk. 88 ?), Ozegovic xx (Belem dk. 67 x)

Yedekler: Yaşar, İhsan, Umut, Cenk, İbrahim

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

İstanbulspor: Yigit xx, Wellington xx, Patrick xx, Kağan xx (Muhammed dk. 46 x), Tuncer xx (Emrecan dk. 87 ?), Onur xx, İssah xx (Melih dk. 46 x), Eslem xx (Levent dk. 65 x), Cajic xx, Ali xx, Diouf xx (İbrahim dk. 65 x)

Yedekler: Muhammed, Uygar, Egehan, Yusuf, Ali

Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı

Gol: Tevfik (dk. 51) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Bagayoko, Ozegovic, Canberk (Adanaspor), Tuncer, Wellington (İstanbulspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.