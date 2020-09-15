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Nikahta 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısı açtılar

DHA

Nikahta 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısı açtılar


Ceyhun ÖZERAnıl ATAR/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle düğünlerin yasaklanması üzerine Murat Kasap (31) ile İpek Yıldırım (24) çiftinin düğünü, planlanan tarihten geç yapıldı. Törende nikah memurunun, "Evliliği kabul ediyor musunuz?" sorusuna damadın "Sonsuza kadar evet" diye cevap verdiği sırada arkadaşlarının Müslüm Gürses'in 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısını açması, komik anlar yaşattı. Kasap, "Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir cevap olan 'Evet', arkadaşlarımız vasıtasıyla daha da unutulmaz bir anı olarak kaldı" dedi.
Ceyhan ilçesinde öğretmenlik yapan Murat Kasap ile İpek Yıldırım çifti, evlenmeye karar verdi. 29 Ağustos'a düğün ve nikah için gün alan çift, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerin yasaklanması üzerine, bu tarihi ertelemek zorunda kaldı. Bir süre bekledikten sonra 5 Eylül gününe nikah tarihi alan çift, pistte ilk danslarını yaptıktan sonra nikah törenine geçti. Bu sırada Murat Kasap, nikah memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna cevap verdiği sırada, çiftin arkadaşları Erdi Uçman ile Denizhan Kırgıl, Müslüm Gürses´in 'Olmadı Yar' adlı şarkısını açtırdı. Gürses´in 'Son pişmanlık, neye yarar?' sözleri eşliğinde nikah memurunun sorusuna "Sonsuza kadar evet" diyen Murat Kasap, eşi İpek Yıldırım ve davetliler, arkadaşlarının bu şakasına uzun süre güldü.
'ŞAKADAN HABERİMİZ YOKTU'
Sıkıntılı geçen düğün sürecinin ardından nikah töreninde arkadaşlarının yaptığı şakanın kendileri için güzel bir anı olarak kaldığını kaydeden Murat Kasap, "Düğünümüzü bir yıl önce planlamıştık ancak pandemi nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Sonrasında nikah töreni yapmaya karar verdik. Nikah memurunun sorusu üzerine ben de farklı bir şekilde 'Sonsuza kadar evet' demek istedim. Tam cevap verdiğim sırada Müslüm Gürses, 'Son pişmanlık neye yarar?' diye giriş yapınca bir anda dondum. 'Sesim Müslüm'e mi benziyor?' diye bir şaşırdım açıkçası. Şakadan haberimiz yoktu" diye konuştu.
'BU GÜZEL ANI İÇİN MUTLUYUZ'
Törenin bir an önce bitmesi ve davetlilerin sağlık durumlarını etkilememesi için gergin olduklarını ifade eden Kasap, "Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir cevap olan 'Evet', arkadaşlarımız vasıtasıyla daha da unutulmaz bir anı olarak kaldı. Sağ olsunlar bizi heyecanlandırdılar. Bir de düşünsenize şakanın ardından nikah memurunun gittiğini, yoldan çevirdiğimizi. Sağ olsun herkes anlayış gösterdi. Bu güzel anı için mutluyuz" dedi.
'MURAT´IN ŞARKI SÖYLEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM'
Şakanın kendileri için güzel bir anı olarak kaldığını belirten İpek Yıldırım ise, "Açıkçası çok şaşırdık. Ben Murat´ın şarkı söyleyeceğini bekledim. Arkamı döndüğümde arkadaşlarımızın şaka yaptığını gördüm. Aslında insanlardan 'Geline bu yapılır mı?' şeklinde tepkiler aldık ama onlar benim arkadaşlarım. Bu şaka genel olarak insanları güldürmüş" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Ceyhan Rüşan Anıl ATAR
2020-09-15 09:01:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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