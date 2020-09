Bir plazma bağışçısı artık 16 korona hastasına umut olacak Korona virüsü yenen hasta 3 ay boyunca 8 kez plazma verebilecek Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Sağlık Bakanlığı’nın yeni geliştirdiği teknolojiyle artık 1 immün plazma bağışçısının 16 korona virüs hastasına umut olacağını söyledi

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Sağlık Bakanlığı’nın yeni geliştirdiği teknolojiyle artık 1 immün plazma bağışçısının 8 defa bağış yapabileceğini ve bu sayede 16 korona virüs hastasına umut olacağını söyledi.

Korona virüsle mücadele tüm dünyada devam ediyor. Aşı çalışmaları hem ülkemizde hem de dünyada sürerken hastalığı atlatmış kişilerin bağışladığı immün plazma ile korona virüs hastalarının hayatta kalmaları sağlanıyor. Geçtiğimiz 7 Nisan tarihinde ilk immün plazma bağışı yapılırken şimdiye kadar hastalığı yenmiş binlerce sağlıklı vatandaş tanımadığı başka kişilere umut olmak için bağış yaptı.

Her immün plazma bağışçısı geçtiğimiz haftaya kadar 6 korona virüsü hastasının kurtulmasına yardımcı olurken, Sağlık Bakanlığı’nın laboratuvarlarında yapılan araştırmalar sonucu geliştirilen yeni teknolojiyle artık 1 bağışçı 16 kişiye umut olabilecek.



"Her sağlıklı vatandaşımız plazma bağışçısı olabilir"

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ortalamasına göre Adana’da pandemi sürecindeki farkındalığın çok yüksek olduğunu belirterek, “Bu hastalığı geçirmiş, şifa bulmuş ve üzerinden 14 gün geçmiş vatandaşlarımızı hastanelerde şifa bekleyenler için plazma vermeye davet ediyoruz. Tanımadığı ve bilmediği insanların hayata tutunması için plazma bağışı olmazsa olmazlardandır. 1960 yaş arasındaki bu hastalığı geçirmiş her sağlıklı vatandaşımız plazma bağışçısı olabilir” diye konuştu.



"Yapılan laboratuvar çalışmalarıyla bu mümkün oldu"

Bir plazma bağışçısının 3 ay boyunca 8 defa bağış yapabileceğini söyleyen Saygılı, “Bugünden itibaren her plazma bağışçısı 3 ay boyunca 8 defa bağış yapabilecek ve o bağışları da her biri 400 miligram olmak üzere 2’ye böldüğümüzde 16 vatandaşımızın hayata tutunmasına destek olacak. İnsanlar 16 kişinin hayata tutunmasını istiyorlarsa en yakın Türk Kızılayı merkezine uğrayarak bağış yapmalı. Bunun iyiliği bulaştırmak için önemli ve vatandaşlık görevi olduğunu bilmeli. Sağlık Bakanlığına bağlı araştırma kurulu yapılan araştırmalarda önce 6 kişiye umut olan plazma, gelişen teknolojiyle içerisindeki antikor ve diğer tıbbi mikroorganizmalarla artık 16 hayatın kurtarılmasına neden olacak. Yapılan laboratuvar çalışmalarıyla bu mümkün oldu” diye konuştu.



"İnşallah bu hastalığı yeneceğiz"

Her geçen gün plazma bağışında da artışın olduğunu aktaran Saygılı, daha sonra şunları söyledi:

"Bu artışı her geçen gün arttırmamız lazım. Çünkü hastalık yukarıya doğru tekrardan tırmandı. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca her gün konuşarak dikkat edilmesi gerekenleri söylüyor. Artık hastalığı tanıdık, dün bilmiyorduk ama bugün biliyoruz. Dolayısıyla alacağımız tedbirler o hastalığı yenmemizin ana paradigmasıdır. İnşallah bu hastalığı yeneceğiz.”

