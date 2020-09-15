Bir plazma bağışçısı artık 16 korona hastasına umut olacak Korona virüsü yenen hasta 3 ay boyunca 8 kez plazma verebilecek Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Sağlık Bakanlığı’nın yeni geliştirdiği teknolojiyle artık 1 immün plazma bağışçısının 16 korona virüs hastasına umut olacağını söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir plazma bağışçısı artık 16 korona hastasına umut olacak Korona virüsü yenen hasta 3 ay boyunca 8 kez plazma verebilecek Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Sağlık Bakanlığı’nın yeni geliştirdiği teknolojiyle artık 1 immün plazma bağışçısının 16 korona virüs hastasına umut olacağını söyledi

İHA

Bir plazma bağışçısı artık 16 korona hastasına umut olacak Korona virüsü yenen hasta 3 ay boyunca 8 kez plazma verebilecek Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Sağlık Bakanlığı’nın yeni geliştirdiği teknolojiyle artık 1 immün plazma bağışçısının 16 korona virüs hastasına umut olacağını söyledi

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Sağlık Bakanlığı’nın yeni geliştirdiği teknolojiyle artık 1 immün plazma bağışçısının 8 defa bağış yapabileceğini ve bu sayede 16 korona virüs hastasına umut olacağını söyledi.
Korona virüsle mücadele tüm dünyada devam ediyor. Aşı çalışmaları hem ülkemizde hem de dünyada sürerken hastalığı atlatmış kişilerin bağışladığı immün plazma ile korona virüs hastalarının hayatta kalmaları sağlanıyor. Geçtiğimiz 7 Nisan tarihinde ilk immün plazma bağışı yapılırken şimdiye kadar hastalığı yenmiş binlerce sağlıklı vatandaş tanımadığı başka kişilere umut olmak için bağış yaptı.
Her immün plazma bağışçısı geçtiğimiz haftaya kadar 6 korona virüsü hastasının kurtulmasına yardımcı olurken, Sağlık Bakanlığı’nın laboratuvarlarında yapılan araştırmalar sonucu geliştirilen yeni teknolojiyle artık 1 bağışçı 16 kişiye umut olabilecek.

"Her sağlıklı vatandaşımız plazma bağışçısı olabilir"
Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ortalamasına göre Adana’da pandemi sürecindeki farkındalığın çok yüksek olduğunu belirterek, “Bu hastalığı geçirmiş, şifa bulmuş ve üzerinden 14 gün geçmiş vatandaşlarımızı hastanelerde şifa bekleyenler için plazma vermeye davet ediyoruz. Tanımadığı ve bilmediği insanların hayata tutunması için plazma bağışı olmazsa olmazlardandır. 1960 yaş arasındaki bu hastalığı geçirmiş her sağlıklı vatandaşımız plazma bağışçısı olabilir” diye konuştu.

"Yapılan laboratuvar çalışmalarıyla bu mümkün oldu"
Bir plazma bağışçısının 3 ay boyunca 8 defa bağış yapabileceğini söyleyen Saygılı, “Bugünden itibaren her plazma bağışçısı 3 ay boyunca 8 defa bağış yapabilecek ve o bağışları da her biri 400 miligram olmak üzere 2’ye böldüğümüzde 16 vatandaşımızın hayata tutunmasına destek olacak. İnsanlar 16 kişinin hayata tutunmasını istiyorlarsa en yakın Türk Kızılayı merkezine uğrayarak bağış yapmalı. Bunun iyiliği bulaştırmak için önemli ve vatandaşlık görevi olduğunu bilmeli. Sağlık Bakanlığına bağlı araştırma kurulu yapılan araştırmalarda önce 6 kişiye umut olan plazma, gelişen teknolojiyle içerisindeki antikor ve diğer tıbbi mikroorganizmalarla artık 16 hayatın kurtarılmasına neden olacak. Yapılan laboratuvar çalışmalarıyla bu mümkün oldu” diye konuştu.

"İnşallah bu hastalığı yeneceğiz"
Her geçen gün plazma bağışında da artışın olduğunu aktaran Saygılı, daha sonra şunları söyledi:
"Bu artışı her geçen gün arttırmamız lazım. Çünkü hastalık yukarıya doğru tekrardan tırmandı. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca her gün konuşarak dikkat edilmesi gerekenleri söylüyor. Artık hastalığı tanıdık, dün bilmiyorduk ama bugün biliyoruz. Dolayısıyla alacağımız tedbirler o hastalığı yenmemizin ana paradigmasıdır. İnşallah bu hastalığı yeneceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nikahta 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısı açtılar
YEREL HABERLER Nikahta 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısı açtılar
E-tebligatta yeni düzenleme Menevşe'den ATO üyelerine çağrı: "Sermaye şirketleri UETS adreslerini aktif hale getirmeli"
YEREL HABERLER E-tebligatta yeni düzenleme Menevşe'den ATO üyelerine ...
Ressam Güher: "Ormanlar nefesimizdir"
YEREL HABERLER Ressam Güher: "Ormanlar nefesimizdir"
Ağabeyini bıçakladı, polisten kaçarken çatıdan düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Ağabeyini bıçakladı, polisten kaçarken çatıdan ...
Ağabeyini bıçaklayan şahıs evlerin çatılarından atlayarak kaçtığı sırada düşüp yakalandı
YEREL HABERLER Ağabeyini bıçaklayan şahıs evlerin çatılarından ...
Yasa dışı 68 bahis sitesine erişim engeli getirildi
YEREL HABERLER Yasa dışı 68 bahis sitesine erişim engeli getirildi
Adana’da yılın ahisine plaket verildi 33. Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri Vali Elban’ın katılımıyla gerçekleşti
YEREL HABERLER Adana’da yılın ahisine plaket verildi 33. Ahilik ...
Yasa dışı yayın yapan 68 bahis sitesine erişim engeli
YEREL HABERLER Yasa dışı yayın yapan 68 bahis sitesine erişim engeli
Kozan Belediyesi, park oyun alanlarını yeniliyor
YEREL HABERLER Kozan Belediyesi, park oyun alanlarını yeniliyor
Başkan Kocaispir, yatağa bağımlı gence dijital yatak hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Kocaispir, yatağa bağımlı gence dijital yatak ...
Adana Adliyesinde kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Adana Adliyesinde kan bağışı kampanyası
Adana'da şok baskınlarda 125 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da şok baskınlarda 125 şüpheli yakalandı, çok ...
'Koca kafa kanka polis', hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kreşleri gezerek çocuklara maske dağıtıp, yeni tip korona virüse karşı nasıl önlem alacakları konusunda eğitim verirken, koca kafa kanka polis de minikleri eğlendirdi
YEREL HABERLER 'Koca kafa kanka polis', hem eğlendirdi hem de ...
Adana'da 4 firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da 4 firari hükümlü yakalandı
Polis, bir haftalık uygulamada adeta cephanelik ele geçirdi Adana’da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada ruhsatsız 20 tabanca, kalaşnikof, 21 av tüfeği, bunlara ait 96 mermi ve 115 kartuş, 5 kuru sıkı tabanca, 5 kesici alet ele geçirildi
YEREL HABERLER Polis, bir haftalık uygulamada adeta cephanelik ele ...
52 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 4 hükümlü yakalandı Adana’da gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan 52 yıl 5 ay hapis cezası alan 4 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 52 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 4 hükümlü ...
Prof. Dr. Taşova'dan serinlemek için ıslak maske kullananlara uyarı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Taşova'dan serinlemek için ıslak maske ...
Recep Yazıcı: “Daha aktif ve oyuna yönelik oynayacağız”
YEREL HABERLER Recep Yazıcı: “Daha aktif ve oyuna yönelik ...
Orhan Çıkırıkçı: “İyi bir oyun sergilemedik”
YEREL HABERLER Orhan Çıkırıkçı: “İyi bir oyun sergilemedik”
Adanaspor - İstanbulspor: 1-0
YEREL HABERLER Adanaspor - İstanbulspor: 1-0
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 0
Adanaspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adanaspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - İstanbuspor: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - İstanbuspor: 0 (İlk yarı ...
Seyhan Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Seyhan Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X