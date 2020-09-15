Meyve aromalı kaçak içki operasyonu Adana polisinin yaptığı operasyonda karpuz ve çilek aromalı kaçak içki ele geçirildi

Adana polisinin yaptığı bir operasyonda karpuz ve çilek aromalı kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığın önüne geçmek için çalışma başlattı. Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesinde kaçak ürün satıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında iki iş yerinde çilek ve karpuz aromalı 30 litre içki, 10 litre etil alkol ele geçirildi. İçkilerin aromalı olması polisi bile şaşkına çevirdi.

Polisin İncirlik Park Alanında yaptığı uygulamada ise şüphelenip durdurduğu bir araçtan çıkartılan bavullarda hassas burunlu köpekle yapılan aramalarda 3 bin 253 kaçak puro, 124 cinsel ürün, 668 kaçak sigara, 765 kaçak sigara kağıdı, 160 paket pipo tütünü, 38 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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