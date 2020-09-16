Polisten gençlere uyuşturucu ve internet uyarısı Adana polisi gençleri doğru internet kullanımı, internetten oluşan suçlar ve uyuşturucuya alışmamaları konularında uyarılarda bulundu

Adana polisi gençleri doğru internet kullanımı, internetten oluşan suçlar ve uyuşturucuya alışmamaları için uyarılarda bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, onlara kurulan uyuşturucu tuzaklarını öğrenmeleri ve internet kullanımı ile internet üzerinden oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgilendirdi.

Adana Gençlik Merkezinde yapılan bilgilendirmede virüs nedeniyle sosyal mesafe ve maskeye dikkat edilirken önce bir toplum destekli polislik şube müdürlüğünde görevli polis memuru internet hakkında bilgi verdi. Polis memuru internetin daha çok bilgi amaçlı kullanılması gerektiğini ancak günümüzde en son bu amaçla kullanıldığını internet üzerinden yapılan hiçbir şeyin silinmediğini ve suç zannedilmeyen her şeyin suç olduğunu bunu da polislerin bulup ortaya çıkardığını bu nedenle özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlara çok dikkat edilmesi gerektiğini “siber zorbalık” denen şeyin yapılmaması gerektiğini söyledi. İnternet üzerinden suç işlemenin yanı sıra dolandırılmamak için de özellikle yine sosyal medyadan bütün özel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği, çok büyük indirim yapan internet sitelerinin doğruluğunun teyit edilmesi gerektiği uyarılarında bulundu. Çocuk şube müdürlüğünden bir kadın polis ise gençlerin özellikle tek dal sigara ile uyuşturucuya alıştırıldığını belirterek, “Bu arkadaşlar polise geliyor. ‘Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Arkadaşım bana tek dal sigara vermişti’ diyor. İşte kimseden tek dal sigara almayın. İçine uyuşturucu koyup sizin hayatınız kararabiliyor. Bir kereden bir şey olmaz demeyin. Çünkü bu sözle bir çok gencin hayatı kararıyor” dedi.

Polis bir süre daha gençleri bilgilendirip gençlik merkezinden ayrıldı.

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