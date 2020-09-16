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Yunus Bülbül´e, Muhterem Nur'la ilgili sözleri için tepki

DHA

Yunus Bülbül´e, Muhterem Nur'la ilgili sözleri için tepki


Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nde (KKTC) katıldığı bir televizyon programında sanatçı Müslüm Gürses´i, eşi Muhterem Nur´un öldürdüğünü iddia eden şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül´e, Gürses´in saz hocası Ali Limoncu´nun oğlu Halim Limoncu ve Adanalı benzeri olarak tanınan Bülent Şevik tepki gösterdi. Limoncu ve Şevik, bu ithamın Muhterem Nur´un yanı sıra Müslüm Gürses´in anısına da saygısızlık olduğunu söyledi.
KKTC'de geçen günlerde bir televizyon programına katılan şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül, 3 Mart 2013'te hayata veda eden arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses'in, kendisinden 7 yıl sonra, 20 Mart'ta yaşamını yitiren eşi Muhterem Nur tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Bu iddiaların ardından sanatçının hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Yunus Bülbül´e bir tepki de Gürses´in hocası Ali Limoncu´nun oğlu Halim Limoncu ve sanatçının benzeri olarak tanınan Bülent Şevik'ten geldi. Limoncu ve Şevik, Bülbül´ün yaptığı açıklamayı yersiz bulduklarını ve yapılan hareketin reklam amaçlı olduğunu söyledi.
`GÜRSES´İ MUHTEREM NUR TOPARLADI´
Müslüm Gürses´i yaşadığı kent olan Adana´dan dolayı iyi tanıdığını ve babası Ali Limoncu´nun onun çocuk yıllarında hocası olduğunu dile getiren Halim Limoncu, Yunus Bülbül´ün söz konusu açıklamayı yaptığı görüntüleri izlediğinde büyük üzüntü duyduğunu kaydetti. Nur ve Gürses´in birbirlerini çok seven bir çift olduklarını belirten Limoncu, "Ne kadar ayıp bir şey. Ölünün arkasından konuşulmaz deyip ardından bu açıklamayı yapıyor. Oysa Muhterem Nur, Müslüm Gürses´i toparlayan, hayata bağlayan bir insandı. Ben kendisiyle tanıştım, ellerini öptüm. Büyük sanatçılardı. Böyle bir ithamla isminin yan yana geçmesi yersiz ve yanlıştır" dedi.
Adana´da Müslüm Gürses´e olan benzerliği ve onun şarkılarıyla sahne almasıyla tanınan Bülent Şevik ise Yunus Bülbül ile Müslüm Gürses dostluğunun herkes tarafından bilindiğini, fakat sanatçının yaptığı açıklamanın zamansız ve yersiz olduğunu dile getirdi. Yunus Bülbül´ün böyle bir şeyi yıllarca dile getirmeyip Muhterem Nur´un ölmesinden sonra söylemesinin talihsizlik olduğunu kaydeden Şevik, açıklamanın reklam amaçlı yapılmış olabileceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI
2020-09-16 10:18:12

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