Yıllar önce tıp fakültesinden mezun olduğu Çukurova Üniversitesine geçtiğimiz ay rektör olarak atanan Prof. Dr. Meryem Tuncel, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Bugün derslerinizi çalışmakla attığınız temeller geleceğinizin garantisidir. Yenilgilere de bir yenilgi olarak değil, öğrenme fırsatı olarak bakmalısınız. Birde cesur olmalısınız çünkü her başarı, her olumlu değişiklik cesaretle atılan bir adımla başlar” dedi.

Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütürken ’Dalında Mükemmelliği Yakalamış’ tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen ’Endowed Chair’ ödülünü kazanan Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Çukurova Üniversite Rektörü olarak atandı.

Yıllar önce Çukurova Üniversite Tıp Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. Tuncel, böylelikle mezun olduğu üniversiteye rektör olarak atanmış oldu. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Tuncel, mezun olduğu üniversiteye rektör olarak atandığı için mutlu ve gururlu olduğunu belirterek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.



“Her başarı, cesaretle atılan bir adımla başlar”

Prof. Dr. Tuncel, “Böyle bir şey olacağını hiç hesaplamamıştım ama mezun olduğunuz üniversiteye hizmet etme şansı güzel bir duygu. Çok memnunum. Öğrencilere tavsiye edebileceğim çok şey var. Birincisi özellikle öğrencilerimizin ders çalışmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hiçbir şey yapmasanız da yıllar hızla geçip geçiyor. Bugün derslerinizi çalışmakla attığınız temeller geleceğinizin garantisidir. İkinci tavsiyem yenilgilere bir yenilgi olarak değil de öğrenme fırsatı olarak bakmaları. Daha sonraki başarıları için başarı yolunda tecrübe olarak bakmaları gerek. Hiçbir zaman morallerini bozmamaları gerekli. Üçüncüsü ise cesur olmalılar. Çünkü her başarı, her olumlu değişiklik cesaretle atılan bir adımla başlar. Cesaret derken tedbirli olmak lazım ama cesur olmak çok önemli” diye konuştu.



“Maddi imkanlarımızı eğitime ve bilimsel araştırmalara aktaracağız”

Üniversitenin uluslararası arenada daha fazla yer alabilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını kaydeden Prof. Dr. Tuncel, “İlk planda hayatımızın çoğu iş yerinde geçtiği için herkesi içine alan bir çalışma ortamı hedefliyorum. Sonra üniversitenin uluslararası arenaya daha fazla açılmasını sağlamak istiyorum. Güzel şehrimiz Adana ile üniversitemizin işbirliğini daha çok sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Hedeflerim arasında aynı zamanda tasarruf yapabileceğimiz tüm alanları tespit edip, mümkün olduğu kadar maddi imkanlarımızı eğitime ve bilimsel araştırmalara aktarmak var” ifadelerini kullandı.

Yurt dışı öğrenci değişim programlarına rektörlük döneminde çok önem vereceğini de kaydeden Tuncel, “Bu konuda hedeflerimiz arasında ve bu konuda çalışmalarımıza hızla başlayacağız. Şu anda Covid19 salgını nedeniyle tüm dünyada bir duraklama var ama bu konuya çok önem vereceğiz” dedi.



“Online eğitime hazırız”

20202021 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılı Eğitimi’nin online olarak devam edeceğini aktaran Prof. Dr. Meryem Tuncel, “Üniversitemiz ve altyapımız online eğitime hazır. Tüm teknik alanlarda olduğu gibi beklenmeyen problemler olabilir. Bunları da hesaplıyoruz. Bunun için de altyapımız ve teknik kadromuz hazır. Her şeyin yolunda gitmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Üniversiteye çok başarılı öğrencilerin gelmesi için bir burs sistemi getirmeyi de hedeflediğini vurgulayan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, “Üniversitemize çok başarılı öğrencileri çekebilmek için özel bir burs sistemi geliştirmek istiyorum. Bunun için Adanamızın desteğine ihtiyacımız olacak. Başarılı öğrencilerimizi tam bursla Çukurova Üniversitemize bekliyoruz. Kentteki sanayi ve ticari odalarımız öğrenciler daha okurken staj yapıp iş bulmalarına katkı sunmak için arzuları olduğunu bize belirttiler. Bu da kesinlikle çok önemli” ifadelerini kullandı.

