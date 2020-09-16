Hasmı sandığı kişiyi silahla vurdu, 9 ay sonra yakalandı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, yaşadığı mahalleye otomobiliyle gelen Suriyeli Muhlit el-Alluş el-Nasr´ı (23) hasmı zannederek, tabancayla başından vurarak ağır yaralayan Ferhat Çuvaş (27), 9 ay sonra saklandığı evde yakalandı. Çuvaş, sevk ediildiği adliyede tutuklandı.
Olay, 17 Ocak gecesi, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille evine giden Suriyeli Muhlit el-Alluş el-Nasr, nereden ateşlendiği bilinmeyen bir tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı el-Nasr, yoğun bakımda tedaviye alındı.
HASMI SANIP VURMUŞ
Yaralı Suriyeli'nin tedavisi sürerken olaydan sonra araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ferhat Çuvaş olduğunu tespit etti. Polis, Çuvaş´ın daha önce yaşanan 3 ayrı silahlı saldırı olayından dolayı hasmıolduğunu, bu nedenle evinin çatısında silahla beklediğini saptadı. Ferhat Çuvaş'ın el-Nasr´ı hasmı sanıp tüfeğini ateşlediği, yaralının yanına gidip, hasmı olmadığını anlayınca da kaçtığı saptandı.
Polis, 9 aydır izini sürdüğü şüpheliyi, Hürriyet Mahallesi´nde saklandığı evde yakaladı.
Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ferhat Çuvaş, sevk edildiği adlieyede tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-09-16 11:06:52
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