4 gün bacada mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye kurtardı

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Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da bir evin bacasında 4 gün mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Seyhan ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki bir evin bacasından 4 gündür kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne ihbarda bulundu. Hemen adrese giden itfaiye ekipleri, bacadaki kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, önce banyodaki baca deliğini kırarak, genişletti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda yavru kedi kurtarıldı. Süt verilip, ev sahibine teslim edilen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2020-09-17 12:31:00



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