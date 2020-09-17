Şehit annesi: "Acım çok büyük ama onurlu ve gururluyum" Adana'da şehit ailesi ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası ve Beratları" tevcih edildi Şehit asker ve polislerin özgeçmişleri ile nasıl şehit oldukları sinevizyonla aktarılırken, şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen "Devlet Övünç Madalyaları ile Beratları" Adana Valisi Süleyman Elban tarafından şehit aileleri ve gazilere verildi. Şehit annesi Sultan Uluçay, "Acım çok büyük ama onurlu ve gururluyum" dedi.

Adana Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’ Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı salonunda düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, daha sonra şehit asker ve polislerin özgeçmişleri ile nasıl şehit oldukları sinevizyonla aktarıldı. Bu sırada şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda konuşan Vali Süleyman Elban, bir kez daha şehitleri en samimi duygularla, rahmetle ve minnetle yad ettiklerini söyledi. Elban, “Bu coğrafya öyle bir coğrafya ki mücadele etmeden maalesef şehit vermeden, gazi olmadan burada tutunamıyoruz. Burası öyle kıymetli bir vatan toprağı ki gazi ve şehitlerin kanlarından kıymet alan bir toprak. Kötü niyetli düşmanların gözü hep bu coğrafyada. Her şehit ve gazi haberi geldiğinde inşallah bu son olur diyoruz ama bu coğrafyanın maalesef böyle bir kaderi var” diye konuştu.

Vali Elban, konuşmasının ardından 25 şehit ailesi ve gaziye ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını’ takdim etti.

‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’nı aldıktan sonra gözyaşı döken şehit Uzman Çavuş Tayfur Uluçay’ın babası Kemal Uluçay, “Acıdan başka ne hissedebilirim. Bu madalya biraz da olsa oğlumun acısını unutturuyor ama bugün gururluyuz. Acısı hep duruyor” diye konuştu.

Şehidin annesi Sultan Uluçay ise gururlu olduğunu belirterek, “Çok üzgünüm ve gururluyum. Bizi unutmadığınız için çok teşekkür ederim. Acım çok büyük ama onurlu ve gururluyum. Oğlum şehit oldu, şehit annesi oldum ama acımız çok büyük” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törene kent protokolünün yanı sıra, kamu kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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