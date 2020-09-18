Adana'da suç şebekesine şafak operasyonu (1)

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Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA) - ADANA'da suç şebekesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, kent merkezinde bir suç şebekesine yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli timlerinin, demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2020-09-18 06:50:18



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