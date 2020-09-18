Otoyolda tır sürücülerini gasp eden zanlı tutuklandı Adana’da otostop çekip durdurdukları tır sürücülerini gasp eden zanlılardan biri yakalanıp tutuklandı

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Adana’da otostop çekip durdurdukları tır sürücülerini gasp eden zanlılardan biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesinde TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre otoyola çıkan A.G. (17) otoyoldan geçen tırlara otostop yapıp durdurdu. Bir süre tır sürücüleriyle sohbet eden zanlı kadının yanına daha sonra Seyhan K. (30) isimli erkek şahıs gelerek tır sürücüsünün telefonunu gasp edip kaçtı. 2 şahıs, bu yöntemle bir tır sürücüsünün daha telefonunu gasp etti.

Tır sürücülerinin şikayeti üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki eve baskın yapan polis kadın zanlıyı bulamazken Seyhan K.’yi gözaltına aldı. Zanlı suçlamaları kabul etmedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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