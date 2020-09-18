

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da bir hafta içinde 2 ayrı TIR sürücüsünün cep telefonlarını gasp eden 1'i kadın 4 şüpheliden Seyhan Kara (30), yakalandı. Kara, tutuklanırken polis, kimlikleri belirlenen 3 gaspçıyı arıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu´nda yaşanan gasp olaylarından ilki 29 Ağustos günü yaşandı. TIR sürücüsü Ramazan Ürer (41), dinlenmek için aracını yol kenarına park etti.

Bu sırada yanına gelen 1´i kadın 3 kişi, Ürer´den cep telefonunu vermesini istedi. Ürer, karşı çıkınca da 4 şüpheli Ürer'i darbederek, cep telefonunu gasbetti.

3 Eylül günü de TIR sürücüsü Sefer Savran (36), aynı bölgede dinlenmek için aracını durdurdu. Savran da 4 şüphelinin saldırısına uğradı. Kimliği belirsiz saldırganlar, Sefer Savran'ı da darbederek, cep telefonunu çaldı.

TIR sürücülerinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis ekipler, şüphelilerden birinin Seyhan Kara olduğunu tespit etti. Yakalanarak, gözaltına alınan Kara, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Polis, kimlikleri belirlenen 1´i kadın 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-09-18 10:23:52



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