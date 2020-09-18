Kozan’da 7 yeni araç köprüsü yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan ilçesinde 7 köy yoluna araç geçişi için köprü yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kozan’da gerçekleştirdiği köprü çalışmalarında 7 köyün yol bağlantısını sağladı. Tilan, Kuytucak, İdem, Kızıllar, Eskikabasakal ve Zerdali’de köprü yapımları tamamlandı. Zerdali’de 2, diğer köylerde birer köprü yapımının tamamlanmasıyla bu köylerin ilçe ile bağlantıları sorunsuz sağlanmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.