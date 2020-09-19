Tabancayla vuruldu, yaralı halde 3 kilometre motosiklet kullanarak polise sığındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, husumetlisi Samet Fırat İ. tarafından tabancayla sırtından vurulduktan sonra yaralı halde motosiklete binip, 3 kilometre uzaklıktaki polis merkezine sığınan Sefa Artukaslan (23), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Sefa Artukaslan ve Samet Fırat İ., iddiaya göre yol üzerinde karşılaşıp, tartışmaya başladı. İki arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Samet Fırat İ. belindeki tabancayı çıkartıp, Artukaslan'a ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden birinin sırtına isabet ettiği Artukaslan, motosikletine binip, can havliyle olay yerinden uzaklaştı. Yaralı halde motosikleti kullanan Artukaslan, 3 kilometre uzaklıktaki Sarıçam Polis Merkezi'ne giderek, yardım istedi. Ekiplerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine, polis merkezine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Artukaslan, tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Samet Fırat İ.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Sarıçam Gökhan KESKİNCİ

2020-09-19 00:07:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.