Adana'da 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Adana polisinin yaptığı operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yapan 4 zanlı olduğu bilgisine ulaştı. Eş zamanlı olarak zanlıların ev ve iş yerlerine baskın yapan polis, 5 ruhsatsız tabanca, 140 mermi, 25 silah icra yayı, 7 boş şarjör ve 8 icra mili ele geçirdi, olayla ilgili 4 zanlı yakalandı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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