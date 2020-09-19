Sahte para ile cep telefonu satın alan şüpheliler yakalandı



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da internetten satışa çıkardığı cep telefonunu anlaştığı İbrahim K.´ye satan Cenkel Başlama, aldığı parayı bankamatiğe yatırdığı sırada sahte olduğunu öğrendi. Polis, sahte parayı veren İbrahim K. ile arkadaşı Özgür K.´yi yakaladı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı´nda meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Cenkel Başlama (19), cep telefonunu satmak için internete ilan verdi. Başlama ile internet üzerinden irtibata geçen İbrahim K., cep telefonunu 4 bin 200 TL´ye almak üzere anlaştı. İbrahim K. ve arkadaşı Özgür K. ile yol üzerinde buluşan Başlama, 4 bin 200 TL´yi alıp, cep telefonunu verdi. Daha sonra bankamatiğe giden Başlama, parayı yatıramayınca dolandırıldığını anladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü´ne bağlı Mali Büro Amirliği´ne giden Cenkel Başlama, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adreslerini belirledikleri şüphelileri evlerine yapılan baskınlarda kıskıvrak yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinde, motosikletlerini sattıkları ve oradan gelen parayla cep telefonunu satın aldıklarını, paranın sahte olduğunu bilmediklerini söyledikleri iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler İbrahim K. ile Özgür K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-09-19 09:58:18



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