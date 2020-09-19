Pozantı'daki yangının kaderini 2 bin 300 metre tırmanan personel değiştirdi



Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de çıkan ve 4 gün sonra söndürülen orman yangınına müdahale eden 30 kişilik personelin, yürüyerek 2 bin 300 metreye tırmanıp, ellerindeki tırmık ile kazmalarla yangının önünü kesip ilerlemesini engelledikleri ortaya çıktı. Yangında zarar gören bölgenin yeniden ağaçlandırılacağı kaydedildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kozan'da 23 Ağustos'ta, Pozantı'da ise 9 Eylül'de çıkan orman yangınlarının etkili olduğu bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlattı. Zarar gören alanların miktarını belirlemek için saha çalışmasının başladığını belirten yetkililer, sonbahar ve ilkbaharda ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağını bildirdi. Toprak işlemesinin tamamlanmasının ardından tohumlama faaliyetine geçileceği aktarıldı.

YANGININ KADERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Bu arada, Pozantı'da ekiplerin yoğun çabası sonucu 4 günde söndürülebilen yangının kaderini 25 orman işçisi ve 5 mühendisin değiştirdiği ortaya çıktı. Yol olmayan sarp araziye, ellerine aldıkları çapa, kazma ve küreklerle 2 bin 300 metre tırmanan personelin yangının önünü çember çizerek kestiği ve daha fazla büyümesini engellediği bildirildi.

Ekiplerin, arazözün giremediği kayalık yamaçlara bir gecede 7 kilometre uzunluğunda hortum çektiği görüntüler de Orman Genel Müdürlüğü´nün sosyal medya hesabından 'Kahramanlara teşekkür ediyoruz, Bizde bu vatan aşkı varken ne kayalıklar ne uçurumlar hiçbiri engel olamaz bize. Vatan size minnettar. Orman vatandır' notuyla paylaşıldı

DÜĞÜN VE CENAZELERİNE GİDEMEDİLER

Kozan'da 750, Pozantı'da 400 kişinin müdahale ettiği yangında Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'ın oğlunun düğününü bırakarak yangın sahasına gittiği öğrenildi. Ayrıca görevli olan personellerden bazılarının da yakınlarının cenazelerine katılamadığı, izinli olanların da tatillerini yarıda keserek yangın bölgesine geldikleri bildirildi.

Ormanların, tarım ve yerleşim alanına açılmak için yakıldığı yönündeki iddiaların güvenlik güçleri tarafından araştırıldığını aktaran yetkililer, yeni dikilen fidanlarla bu alanların tekrar ormana dönüştürüleceğini ve amacı dışında kesinlikle kullanıma açılmayacağını bildirdi.DHA-Genel Türkiye-Adana Çağlar ÖZTÜRK

2020-09-19 10:23:03



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