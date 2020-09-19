Adana'da 3,9'luk deprem



Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Ceyhan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.30'da meydana geldi. Yerin 23.90 kilometre derinliğinde olan deprem, Ceyhan'ın yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2020-09-19 12:58:12



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