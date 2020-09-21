Adana'da aranan 183 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polis ekiplerince son bir haftada yapılan baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 183 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Eylül19 Eylül tarihleri arasında, vatandaşın huruzu ve güvenliğinin sağlanması ve çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı. Baskınlarda, çeşitli suçlardan aranan 183 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 31 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 kurusıkı tabanca, silahlara ait çok sayıda mühimmat, bir adet çalıntı kamyonet, 21 adet çalıntı motosiklet, 4 adet de çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. Öte yandan yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 13 iş yerine ise adli işlem yapıldığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-09-21 09:34:36



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