Minikler dersbaşı yaptı, veliler yüz yüze eğitim günlerinin artmasını istedi



Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında koronavirüs tedbirleri alınarak ders başı yaptı. Çocuklarını okula getiren veliler, okulların temiz olduğu sürece pandemi sürecinde sıkıntılar yaşanmayacağına dikkat çekerek, yüz yüze eğitimin 5 güne çıkmasını istedi.

2020-2021 Eğitim-öğretim yılında anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün ders başı yaptı. Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler maskeleri ile okula gelirken veliler içeri alınmadı. Veliler tel örgülerin arkasından çocuklarına maske ve mesafe uyarıları yaptı. Okul yönetimi ve öğretmenlerin kapıda karşıladığı öğrencilere Türk bayrakları verildi. Saat 09.00'da çalan ders zili ile öğrenciler sınıflara alındı. Tedbirler kapsamında bahçede tören yapılmazken, sınıflarda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunması ile ders başladı.

OKULUMUZA GÜVENİYORUZ

Birinci sınıf öğrencisi Elif Naz Çelenç'i okula getiren veli Abuzer Çelenç, okulun temizliğine vurgu yaparak çocukların okullarda eğitim görmesinden yana olduğunu belirtti. Okullarda bir gün değil, 5 gün yüz yüze eğitimin verilmesini isteyen Çelenç, "İnşallah bu pandemi dönemini en güzel şekilde atlatıp tekrardan okulun birgün değil de 5 gün olmasını istiyorum. Çünkü yüz yüze eğitimin daha çok faydası olduğunu düşünenlerdenim. Ev içerisinde Eğitim, Bilişim Ağı (EBA) tabii ki etkili ve güzel olabilir ama ben çocuk olsam, televizyon karşısında dursam, çizgi film izlemek, oyuncaklarımla oynamak isterim. Veli olarak biz çocukların öğrenmesi için çaba içindeyiz. Demek istediğim, yüz yüze eğitim daha güzel, daha etkili. Okulumuza güveniyoruz, tertemiz görünüyor. Biz de çocukların çantalarına kolonya, yedek maske bıraktık" diye konuştu.

Çocukların yüz yüze eğitimle daha faydalı bilgiler edineceğini dile getiren velilerden Sevgi Duman ise koronavirüs tedbirlerine uyulduğu sürece yüz yüze eğitimde sorun yaşanmayacağını kaydetti. Duman, "Okul zaten gayet temiz ve hijyenik. Çocuklar için kolonya, yedek maske, dezenfektan gibi her türlü önlemi aldık" dedi.

Yüz yüze eğitime devam edilmesi gerektiğini söyleyen velilerden Serdal Çetinkaya da, "Çünkü evde bir çocuğa verebileceğiniz eğitim kısıtlı olabilir ama bir öğretmenin onunla temas kurması daha bir farklı olur" şeklinde konuştu.

Birinci sınıf öğrencisi Beren Mira Aslan (6) da okulu başladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Mutluyum ve arkadaşlarımı seviyorum. Okulu ve bahçemi de çok sevdim. Yeni başladığım için öğretmenimi daha görmedim ama birazdan onu göreceğim. Heyecanlıyım" dedi. DHA-Eğitim Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2020-09-21 10:57:00



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