İlk ders yeni tip korona virüs Adana'da polis, öğrencilere ilk ders olarak yeni tip korona virüsü ve alınacak tedbirleri anlattı

Adana'da polis, öğrencilere ilk ders olarak yeni tip korona virüsü (Covid19) ve alınacak tedbirleri anlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, okula başlayan anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti. Öğrencilere "Çocuk Polis Kimliği" hediye eden polis, ilk ders olarak yeni tip korona virüs hakkında bilgi verdi. Polis ayrıca virüse karşı nasıl önlem alınması gerektiğini de anlattı. Polis daha sonra maske ve broşür dağıttı.

Polis, velilere de tavsiyelerde bulundu.

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