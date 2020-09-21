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14 yaşındaki cinayet sanığı: "Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" Adana’da aralarında husumet bulunan kişiyi, ailesine ve kendisine küfrettiği gerekçesiyle tabancayla öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki sanık: "'Dedeni öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim’ dedi. Ölmüş annem ve aileme küfretti"

İHA

14 yaşındaki cinayet sanığı: "Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" Adana’da aralarında husumet bulunan kişiyi, ailesine ve kendisine küfrettiği gerekçesiyle tabancayla öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki sanık: "'Dedeni öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim’ dedi. Ölmüş annem ve aileme küfretti"

Adana’da aralarında husumet bulunan kişiyi, ailesine ve kendisine küfrettiği gerekçesiyle tabancayla öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki cinayet sanığı hakim karşısına çıktı, "Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.
Adana’da aralarında husumet bulunan Fatih Turhan’ı tabancayla öldürdüğü, Turhan’ın yanında bulunduğu öne sürülen Mustafa Eşki’yi de yaraladığı iddia edilen 14 yaşındaki T.Z.Y.’nin 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu çocuk sanık T.Z.Y., öldürülen Fatih Turhan’ın eşi Zahide Turhan ile tarafların avukatları katıldı. Öldürdüğü Fatih Turhan’ı tanımadığını ancak ismini aralarında husumet olduğu için duyduğunu ifade eden ortaokul 8’nci sınıf öğrencisi T.Z.Y., “Bildiğim kadarıyla Fatih ise beni tanıyordu. Nereden tanıdığını bilmiyorum. Olaydan yaklaşık 1 yıl önce arkadaşım C. ile dolmuşla Yenibey Mahallesi’ne gittik. Burada Fatih Turhan ile karşılaştık. Bana durup dururken, ‘dedeni öldürdüm seni de öldüreceğim’ diyerek küfür etti. Ben o esnada bir şey yapmadım” dedi.
Olaydan iki gün önce de arkadaşı D.’nin aracının arıza yaptığını söyleyip kendisinden yardım istediğini ifade eden T.Z.Y., arkadaşının aracını kaportacıya göstermesi için kendisine bıraktığını söyledi. Aracı babaannesinin mahallesine bırakıp bisikletle eve döndüğünü öne süren T.Z.Y., cinayet anını ise şöyle anlattı:
“Olay günü pandemi nedeniyle evde sıkıldım. Babaannemin oturduğu mahalleye gittim. Babaannemin evi ile Turhan ailesinin evi karşılıklıdır. Mahalleye gittiğimde Fatih ile karşılaştık. Yanında biri olup olmadığını hatırlamıyorum. Yine bana küfür etti ve daha önce söylediği gibi ‘Dedeni öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim’ dedi. Ölmüş annem ve aileme küfretti. Ben de bunun üzerine yanımda bulundurduğum tabanca ile Fatih’e ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Korkutmak için ayağına sıktım, neresinden yaralandığını bilmiyorum. Daha sonra mahalleye bıraktığım araç aklıma geldi. Araca doğru gittim. Panikle arkasına oturmuşum. Sonra farkedince şoför kısmına geçip arabayla uzaklaştım. Öldürme kastı ile hareket etmedim.”
Daha sonra öldürülen Fatih Turhan’ın eşi Zahide Turhan dinlendi. Eşinin olaydan 10 gün önce cezaevinden çıktığını belirten Turhan, “Eşim ekmek almak için fırına gitti. Evden çıkması ile silah seslerini duymam bir oldu. Eşimin peşinden gittim. Bu çocuğu eşimin başında elinde tabanca ile gördüm. Tabancayı başına dayamış vaziyetteydi. Benim çığlıklarım üzerine olay yerinden kaçtı” dedi.
Mahkemeye olayla ilgili bilgisinin olduğunu ve tanıklık yapmak istediğini bildiren öldürülenin yengesi M.T., tanık olarak dinlendi. Tanık M.T., şok iddialarda bulundu. Bu olaydan sonra huzurunun bozulması nedeniyle 13 yıllık eşi V.T.’ye boşanma davası açtığını ifade eden M.T., sanığın ailesini tanıdığını ve uzaktan akrabası olduğunu belirtti. Olay günü orucun ilk günü olduğunu ifade eden M.T., “Ben dışarıda Fatih ağabeyin küfür seslerini duydum. Birine küfür ediyordu. Ancak, genelde sokakta küfreden birisi olduğu için çok ilgilenmedim. Sonrasında silah sesleri duydum. Ben vurma anını görmedim. Benim gördüğümde kayınbiraderimi arabaya bindiriyorlardı” dedi.
Bu olaydan sonra eşinin, uzaktan akrabası olan sanığın ailesi ile görüştüğü için kendisine daha fazla baskı yapmaya başladığını belirten M.T., eşinin kendi adına sosyal medyada hesap açıp sanığın ağabeyi D.Z.Y. ile görüştüğünü öne sürdü. M.T., “Sürekli onlarla buluşmak için beni aracı kılmaya başladı. Benim adıma instagramda hesap açmış, adıma D.Z.Y. ile yazışmış. Benim adıma Mersin’e davet etmişler. D.Z.Y., sanığın ağabeyi olur. Ben bütün bunları öğrendikten sonra boşanmaya karar verdim” diye ifade verdi.
Tanığın bu şok iddiaları üzerine söz hakkı verilen öldürülenin eşi Zahide Turhan, eltisi olan tanığın ifadelerini kabul etmediğini söyledi. Olaydan önce tanık M.T.’nin mahalleden taşındığını belirtti.
Mahkeme savcısı, sanık çocuğun tutukluluk halinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar verilmesini istedi.
Sanık müdafi Av. Ali Şimşek, iki aile arasındaki olayların üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen husumetin yeniden açılmasına ilişkin müvekkili ve ailesinin hiçbir nedeninin olmadığını söyledi. Müvekkilinin, ölen Fatih Turhan’ın kendisine ettiği küfürleri olayın büyümemesi nedeniyle ailesine söylemediğini ifade eden Av.Ali Şimşek, “Müvekkilim , Fatih Turhan’ın kendisine ve ailesine zarar vereceğinden korkmuş olabilir. Müvekkilim meşru müdafa sınırları içinde haksız tahrik altında bu olayı işlemiştir” diyerek müvekkilinin yaşının küçük olmasının da dikate alınarak tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, çocuk sanık T.Z.Y.’nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı olay yerinde keşif yapılması ve tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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