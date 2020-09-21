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Ağabeyinin ölümüne neden olduğu çocuk, toprağa verildi

DHA

Ağabeyinin ölümüne neden olduğu çocuk, toprağa verildi


Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde ağabeyi S.Ç.'nin (12) av tüfeği ile ölümüne neden olduğu 8 yaşındaki E.Ç., akşam gözyaşlarıyla toprağa verildi. 
İlçeye bağlı Bucak Kaledibi Mahallesi'nde, dün, babasının av tüfeğini alan S.Ç., kardeşi E.Ç. ile birlikte kuş avlamaya gitti. Çocukların eve doğru yürüdükleri sırada S.Ç.'nin elindeki silah düşerek, ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar kardeşi E.Ç.'ye isabet etti. S.Ç.'nin haber vermesiyle yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağabey S.Ç.'nin 18 yaşından küçük olması nedeniyle hakkında 'Suça sürüklenen çoçuk' sıfatıyla adli soruşturma başlatıldı. 
Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlanan küçük E.Ç.'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Akşam saatlerinde Feke ilçesine bağlı İncirci köyüne getirilen cenaze, gözyaşlarıyla defnedildi. Akşam karanlığı nedeniyle mezarlık, traktör ışığıyla aydınlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2020-09-21 21:27:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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