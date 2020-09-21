Ahmet Taşyürek: “Bizim için değerli bir maç oldu”

Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, 11 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, “Bizim için değerli bir maç oldu. İlk yarı istediğimiz organizasyonu yapamadık. Bu takım önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacak” dedi.

Boluspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 11 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, “Geçen hafta yenilerek başladık. Hemen hemen yepyeni bir takım oluşturduk. Geçen hafta beklemediğimiz bir yenilgi olmuştu ama bu hafta oyuncularımız daha birbirini tam anlamıyla tanımıyor. Bizim için değerli bir maç oldu. İlk yarı istediğimiz organizasyonu yapamadık. Bu takım önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacak. Oyuncularıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.