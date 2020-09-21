Ümit Özat: “Eksiklerimizi göreceğiz”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, 11 berabere kaldıkları Boluspor maçı sonrası, “Eksiklerimizi göreceğiz. Bazen kaybederken de eksiklerimizi göreceğiz. Her maçı 30, 50 kazanalım diye bir algı var. Öyle olmuyor bu işler. Önümüzdeki Osmanlıspor maçına bakacağız” dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında evinde Boluspor ile 11 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “İlk yarı 71 ya da 70 içeri girebileceğimiz bir maçtı. Adana Demirspor çok iyi bir oyun sergiledi. Dünya geneli güzel statlar yapıyorsun ama ‘VAR’ sistemini koymuyorsun. Hakem izlesin bakayım içi rahat edecek mi o penaltı sonrası. Neden haksız kazanılan puanlarla bir başkasının canı yansın. Eksiklerimizi göreceğiz. Bazen kaybederken de eksiklerimizi göreceğiz. Her maçı 30, 50 kazanalım diye bir algı var. Öyle olmuyor bu işler. Önümüzdeki Osmanlıspor maçına bakacağız” diye konuştu.

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