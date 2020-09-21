Adanaspor'da Yunus Murat Ceylan dönemi

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TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Yunus Murat Ceylan ile anlaştığını duyurdu.

Adanaspor, sosyal medya hesabı üzerinden Yunus Murat Ceylan bu sezon takımı çalıştırması için anlaştığını açıkladı. 20072008 sezonunda Ceylan Adanaspor forması ile mücadele etmişti.

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