Seyhan Belediyesi Bilgi Evi açıldı Akay: "Çocuklarımızın Bilgi Evindeki bilgisayarlar aracılığıyla derslerini takip edebilmelerine imkan sunduk"

Seyhan Belediyesi’nce Yeşilyurt Mahalle Merkezi’nde gençlerin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla kurulan Bilgi Evinin açılışı gerçekleştirildi.

Daha önce taziye evi olarak kullanılan binada yapımı tamamlanan Bilgi Evinin açılışına Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP il Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut ve Orhan Sümer, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Pandemi önlemlerine dikkat dilerek gerçekleştirilen açılış töreninde söz alan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Bilgi Evinin isminin de içeriğinin de çok güzel olduğunu belirtti. Başkan Çetin, “Hepimizin peşinde olduğu bir Z kuşağı var. Onlara ulaşmak için ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bu gibi projeler bu nedenle de çok değerli. Burada gençlerimiz aydınlanacaktır” dedi.

Daha sonra söz alan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, göreve gelmelerinin hemen ardından önceliklerinin Zeydan Karalar döneminde başlayan, temeli atılan projeleri tamamlanarak halkın kullanımına sunmak olduğunu dile getirdiklerini anımsattı. Bu projelerden bir iki tanesi dışında hemen hemen hepsinin tamamlandığını dile getiren Başkan Akay, şöyle konuştu:

“Kamuda devamlılık esastır. Biz de Zeydan Karalar döneminde başlayan ancak Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için yarım kalan projelerin büyük bölümünü tamamladık. Ancak pandemi önlemleri nedeniyle açılışları yapamadık. Geldiğimiz noktada pandeminin uzun süreceği görülüyor. Hepimizin pandemi önlemleri ile yaşamaya alışması gerekiyor. Bugün de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak Yeşilyurt Mahallesi Bilgi Evini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”



“Amaç öğrencilerimizi bilgiye kolay ulaşmasını sağlamak”

Her zaman halkın ve muhtarların görüşlerine başvurduklarını hatırlatan Başkan Akif Kemal Akay, şöyle devam etti:

“Yeşilyurt Mahalle evinde, taziye evi olarak kullanılan bina ile ilgili mahalle muhtarımız Günay Şahin halkla istişare ederek talebini bize bildirdi. Yaptığımız değerlendirmede taziye evi yerine binayı günün teknolojik şartlarına da uygun şekilde yenileyerek Bilgi Evine dönüştürdük. Bilgi evinde, yeterince imkan bulamayan öğrencilerimize daha çok imkan sunarak bilgiye kolay ulaşım imkanı sağladık. Gençler, varsa taşınabilir bilgisayarlarını getirerek sessiz bir ortamda bilgiye kolay ulaşımı olan ve arkadaşlarıyla birlikte ders çalışabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim projesi EBA üzerinden eğitim görmesi gereken ancak; evinde bilgisayarı ya da interneti olmayan veya aynı evde birden fazla kardeşi okula giden çocuklarımızın da Bilgi Evindeki bilgisayarlar aracılığıyla derslerini takip edebilmelerine imkan sunduk. Amacımız öğrencilerimizin rahat çalışma imkanlarına kavuşmasıdır.”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, bilgi evlerinin inovasyon merkezi olmasının yanı sıra toplumdaki kuşak farklılığından dolayı oluşan sorunların çözümüne katkı sunmasını da amaçladıklarını söyleyerek şöyle devam etti:

“Bilgi evleriyle bir taraftan bilgiye ulaşım sağlarken bir taraftan da yeni bilgi ve bilgiye ulaşmada yeni yöntemleri sunmaya gayret edeceğiz. Bu amaçla ilerleyen zamanda bilgi evlerini, bir inovasyon merkezi bir buluşma merkezi olarak yeni kuşaklara sunmayı planlıyoruz. Diğer hedefimiz ise genel kütüphane kurmak. Mahallelerde de bu kütüphanelerin şubesi tarzında birimleri bilgi evlerinde kurulacak. Burada klasik kütüphaneler ile sanal kütüphaneleri (ekütüphane) bütünleştirmeyi bilgiye ulaşımı kolaylaştırmayı planlıyoruz. Biz fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için varız.”

Konuşmaların ardından Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, katılımcılarla birlikte açılış gerçekleştirildi. Konuklar bilgi evini inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Akay ile Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, teknoloji sınıfında EBA üzerinden ders çalışan çocuklarla ilgilendi.

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