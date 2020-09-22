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Aydem Yenilebilir Enerji, "Sıfır Atık Belgesi" aldı Aydem Yenilebilir Enerji’nin Adana’daki 4 santrali, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık Belgesi"ne layık görüldü

İHA

Aydem Yenilebilir Enerji, "Sıfır Atık Belgesi" aldı Aydem Yenilebilir Enerji’nin Adana’daki 4 santrali, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık Belgesi"ne layık görüldü

Aydem Enerji’nin yenilenebilir alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Göktaş1, Göktaş2, Mentaş ve Toros Hidroelektrik Santralleri için “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı projenin öncülerinden biri oldu.
Türkiye’de yenilenebilir enerji üretiminin önemli oyuncularından biri olan Aydem Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilirlik politikası doğrultusunda çevre alanındaki çalışmalarını ve yatırımlarını hızlandırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliği’nde yer alan, santrallerde israfın önlenmesi, atık toplama alanlarının oluşturulması, çalışanlara çevre ile ilgili eğitimler verilmesi gibi önemli sorumlulukları yerine getiren Aydem Yenilebilir Enerji’nin Adana’daki 4 santrali, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık Belgesi”ne layık görüldü. Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hizmete alan ve sektörde birçok ilke imza atan Aydem Yenilenebilir Enerji, Sıfır Atık Projesi’nde de öncülük eden kurumlar arasında yer aldı.
Aydem Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ’den yapılan açıklamada, “Sıfır Atık Projesi’’yle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların yerinde toplanarak kaynağında geri kazanımının sağlanması ve böylece çevrenin korunmasının amaçlandığı vurgulanarak, “’Toplumsal ve çevresel sorumluluğumuzun bilinciyle ve duyarlılığıyla hareket ediyoruz’’ denildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca; çevreyi ve toplumu gözeterek atık yönetim felsefesini benimseyen kurumlara bu belgenin verildiğinin belirtildiği açıklamada, 2021 yılı sonuna kadar, diğer 21 yenilenebilir enerji santrali için de Sıfır Atık Belgesi’ni almayı planladıklarını duyuruldu. Açıklamada daha sonra şu görüşlere yer verildi:
"Şirket olarak geçtiğimiz şubat ayında dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak gelecek için önemli bir adım atmıştık. Çevresel hassasiyetlere karşı duyarlı bir şirket olarak, santrallerimiz için Sıfır Atık Belgesi’ni almak bu sürecin değerli bir aşamasıdır. Amacımız toplumun ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten uygulamaları kararlılıkla gerçekleştirmektir.”

Aydem Yenilenebilir Enerji hakkında
1995 yılında Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralinin hizmete alınmasıyla çalışmalarına başlayan kurum, Aydem Enerji’nin, yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirketi olarak 25 yıldır çalışmalarına devam ediyor. Kurum, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak ve yenilenebilir enerji üretimiyle çevreye, topluma ve gelecek nesillere daha iyi bir gelecek hazırlama misyonu ile faaliyet gösteriyor. Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye genelinde 25 yenilenebilir enerji santraliyle 1.020 MW kurulu güçle yıllık 3.158 GWh enerji üretiyor. Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji üretimi portföylerinden olan kurum; hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve biyogaz santralleri ile Türkiye’nin yenilenebilir enerjide en fazla üretim çeşitliliğine sahip şirket olma özelliğini koruyor.

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