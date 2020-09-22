Kozan´da oto galeriye kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı (2)

SALDIRGANIN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI
Adana´nın Kozan ilçesinde bir oto galeriye uzun namlulu silahlarla ateş açıp 2 kişiyi yaralayan saldırganların Utku Ö. (28) ile Volkan Y. olduğu tespit edildi. Utku Ö.´nün daha önce 2 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı, bir midibüs şoförünün parasını gasbettiği ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.
ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA
Utku Ö. ve Volkan Y.´nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra motosikletle olay yerine geldikleri anlan, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden Utku Ö.´nün motosikletin üzerinde ayağa kalktığı ve saldırıyı gerçekleştirdiği sırada yere düşmesine rağmen ateş etmeye devam ettiği görüldü. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2020-09-22 15:25:38
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