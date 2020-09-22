Seyhan Kaymakamlığı Proje ve Koordinasyon Bürosu tarafından yürütülen ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen; Çukurova Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında bir hafta sürecek olan “Çevre Bilinci ve Sürdürülebilir Çevre Yönetim Sistemleri Eğitici Eğitimi” başladı.

Çevre, ekosistem, çevre kirliliği, halk sağlığı, atıkların ayrıştırılması, çevre bilinci, karbon ayak izi, küresel ısınma, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi konular üzerinde durulan eğitici eğitiminin sağlayacağı bilinç ve farkındalığın tüm öğretmen ve öğrencilere kazandırılması hedefleniyor.

Ayrıca, Seyhan'dan başlayarak, kurumların kendi içinde çalışan alan uzmanlarının daha sürdürülebilir ve ekonomik bir sistem oluşturulmasına katkı sunmasını, böylelikle tüketimin ve atığın daha doğru yönlendirilmesiyle yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sunması amaçlanıyor.

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