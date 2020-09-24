"Vicdanlı ve Merhametli Çocuklar Yetiştirme" eğitimi

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, özel kreşler, gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri görevlilerine “Vicdanlı ve Merhametli Çocuklar Yetiştirme Sanatı” konulu eğitim düzenledi.

Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde, düzenlenen eğitimde konuşan Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer eğitimde, yakın dünya tarihindeki en büyük olaylardan biri olarak pandeminin toplum ve ilişkiler üzerindeki etkisini aile bağlamında değerlendirdi. Özer, ayrıca 06 yaş çocuğu olan ailelere yönelik çocuk tutumu, çocuk gelişimi, pandeminin çocuklar üzerindeki etkileri konularında aile eğitimleri gerçekleştirildiğini söyledi. Özer, şunları kaydetti:

“Özellikle merhametli, vicdanlı, hassas, nahif, nezaketli, ülkesini ve vatanını seven her yönden kendisini geliştiren çocuk yetiştirmek temel amaçlarımızdandır. Bu konuda özellikle 06 yaş çocuklarımıza bakan kreş ve gündüz bakımevi personeli uzmanlarımıza çok iş düşmektedir, çünkü 06 yaş kişiliğin ve benliğin oluşmasında çekirdek rol oynar. Vicdanın ve merhametin tohumlarının atıldığı ilk yerdir.”

Özer, özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin Covid19 tedbirleri kapsamında kuruluşlar, çocuklar, veliler ve servisler için almaları gereken önlemlerin ve uyulması gereken kuralların önemine de vurgu yaptı. Eğitim sonunda Özer, katılımcıların sorularını yanıtlayarak, önerilerini dinledi.

Eğitime İl Müdür Yardımcısı Ahmet Abdullah Sezen ve özel kreşler, gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri kuruluş müdürleri katıldı.

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