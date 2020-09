Bu merkez, koronalıların ihtiyaçlarını karşılıyor ‘Covid-19 Çağrı Merkezi’ 7 gün 24 saat hizmet veriyor Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emine Aygül Yeni, ‘Covid-19 Çağrı Merkezi’ni vatandaşların sosyalleşmek için aramamalarını istedi

Adana'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmete giren ‘Covid19 Çağrı Merkezi’, test sonucu pozitif çıkan vatandaşların ve kendilerinde hastalık şüphesi olduğunu belirten vatandaşların, mobil müdahale ekibiyle ihtiyaçlarını karşılıyor.

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emine Aygül Yeni, “Bu çağrı merkezinde de pozitif olan vatandaşların ihtiyaçları için aramalarını bekliyoruz. Vatandaşların, Covid19 dışı ihtiyaçlar için ve sosyalleşmek, eğlenmek için bizi meşgul etmemesini temenni ederiz” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele hız kesmeden sürüyor. Ülkemizde de dün 72 kişi virüsten vefat ederken, bin 767 kişiye tanı konuldu. Toplamda 308 bin 69 kişi ülkemizde korona virüse yakalanırken 7 bin 711 kişi de hayatını kaybetti.

Korona virüsle mücadelede başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere her geçen gün vatandaşa faydalı olması için ek hizmetler devreye alınıyor. Bunlardan birisi de ‘Covid19 Çağrı Merkezi’. Birçok ilde kurulan çağrı merkezlerinden biri de Adana’da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kuruldu. Merkez, '03224551313' numaralı hattan Covid19 şüphesi taşıyan vatandaşlara, 5'i doktor toplam 52 personelle 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor.



“Endişe ve taleplere çözüm buluyoruz”

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emine Aygül Yeni, kentte açılan merkezle vatandaşlara Covid19 sürecinde en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını İHA muhabirine anlattı.

Covid19 ile ilgili tüm sorunlara bu merkezde çözüm bulunduğunu belirten Yeni, “Adana’da korona virüsle ilgili vatandaşlarımızın sorabileceği tüm sorulara cevap veriyoruz. Amacımız pozitif hastalarımız ve temaslılarımızın öncelikli olmakla beraber tüm vatandaşlarımızın korona virüsle ilgili problemlerine çözüm bulmak. Vatandaşlar sıklıkla bizi, verdikleri testin sonucunu öğrenmek için, pozitif olan hastalar süreçlerinin ne zaman sonuçlanacağını ve ne zaman işe döneceklerini öğrenmek için arıyorlar. Temaslı olan kişiler işlerine nasıl devam edip, raporlarını nasıl alacaklarını öğrenmek için arıyorlar. Rapor taleplerini alıyoruz, onun dışında da her soruya cevap veriyoruz. Hastanın hastanedeki işlemleri sırasında ilaçlarını alıp almadıklarını, tekrar hastaneye yatıp yatmamaları gerektiği konusunda endişe ve taleplerine çözüm buluyoruz” diye konuştu.



“Ciddi ihtiyaç ve talepler için aranıyoruz”

Vatandaşın her türlü soruyu sorduğunu belirten Emine Aygül Yeni, “Komik sorulardan ziyade vatandaşlardan ihtiyaç soruları geliyor. İşe gidemediği sürede gündelik işçi olanlar ne yapacaklarını soruyor. Bu tür talepleri de baştan beri gerekli yerlere ileterek çözüm bulunmasını sağladık. Buradan hastanelerimize rapor için, ilaç için ve evde doktorlu ekiplerimize de evde bakım için talep oluşturuyoruz. Komikten ziyade ciddi ihtiyaç ve talepler için aranıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Konaklama problemini çözüme kavuşturuyoruz”

Anne ve babanın korona virüs testinin pozitif çıkması durumunda evde eğer çocuk varsa onun bakımının sağlanması için de Covid19 çağrı merkezinin devreye girdiğini anlatan Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emine Aygül Yeni, “Şu an bu tür bir problemimiz yok ancak geçen MartNisan ayı gibiydi ailenin yakınları yoktu ve olanlar da çocuğa bakmak istememişlerdi. Biz de onları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğümüzün bünyesindeki yurtlarda ağırladık, bakımları orada yapıldı. Şu anda da konaklama sorunu yaşayan ve kurallara uymayan pozitif vatandaşlar için KYK yurtları hizmete girdi. Konaklama problemi olduğunda devletimizin imkanları dahilinde çözüme kavuşturuyoruz.”



“Pozitif olan herkesin denetimi yapılıyor”

Evde karantinada olması gereken vatandaşın telefonunu evde bırakıp dışarı çıkma durumuyla da bazı zamanlar karşılaştıklarını vurgulayan Yeni, şunları söyledi:

“Vatandaşın izolasyona uymama durumu söz konusu. Vatandaşın izolasyona uyması konusunda tam anlamıyla bilgilendiriyoruz ve onayını alıyoruz. Filyasyon ekiplerimizin başlattığı işlemleri akabinde aile hekimlerimizin ve arama merkezindeki çalışanlar vatandaşları arıyor. Hem sağlık durumlarını kontrol ediyor hem de izolasyona uyup uymadıkları yönünde bir takım sorular sorarak bunu tespit ediyor. Bunun dışında İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) üzerinden vakaların evlerinde olup olmadıkları tespit ediliyor. Evde ziyaret ediliyorlar ve ayrıca ihbarlar değerlendiriliyor. İzolasyona uymayan vatandaşlarımızın takibi bu şekilde yapılıyor. Bunun dışında da kolluk kuvvetlerinin GBT sorgusunda izolasyonu olan kişiler ‘Covid19 takipte’ diye çıkıyorlar. Bu uyarısı olup dışarı çıkan kişiler cezalandırılıyor.”



“7 gün 24 saat buradayız”

Vatandaşlara gereksiz çağrı yapmamaları konusunda da uyarılarda bulunan Emine Aygül Yeni , “Bütün acil çağrı merkezlerinde en iyi hizmeti sağlamak için sunucuları o hizmetin dışında meşgul etmemek gerekiyor. Tıpkı 112 gibi ihtiyacımız dışında aramamız gerek. Bu çağrı merkezinde de pozitif olan vatandaşların ihtiyaçları için aramalarını bekliyoruz. Covid19 dışı ihtiyaçlar için ve bizim vatandaşlarımız sosyalleşmeyi sever, sosyalleşmek için, eğlenmek için bizi meşgul etmemesini temenni ederiz. Covid19 ile ilgili tüm çağrıları yanıtlamak için 7 gün 24 saat buradayız” dedi.

