Milli Eğitim'de skandal olay 9 gün boyunca görev yerine gitmeyen müdüre ceza yerine ödül verildi Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer: "Sözün tükendiği yerdeyiz"

Çukurova Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Cemal Dağhan hakkında müfettişler tarafından yapılan incelemeler sonrasında Dağhan’a verilen disiplin cezalarını Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı'nın sildiği, Dağhan'ın Seyhan ilçesine öğretmen olarak atama kararının da iptal edildiği iddia edildi.

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Çukurova RAM Müdürü Cemal Dağhan, 29 Mart 2020 günü yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden, amirlerinden izin almadan ve pandemi sürecinde kamu görevlilerinin görev yaptığı ilden çıkmasını yasaklayan Cumhurbaşkanlığı genelgesini dikkate almayarak İzmir'e gitti.

Dağhan'ın şehir dışında olduğu, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'un RAM müdürleri ile bir toplantı yapmak istemesi sonrasında Çukurova RAM adına müdür yardımcısının toplantıya katılmasıyla ortaya çıktı. Durgun, konuyla ilgili hemen inceleme başlattı. Müfettişlerin soruşturmasının ardından Cemal Dağhan Seyhan'da bir okula öğretmen olarak atandı. Dağhan'a; üç kez aylıktan kesme, bir kez kınama ve bir kez de uyarı cezası verildi. Boşta kalan Çukurova RAM Müdürlüğü için de ilana çıkıldı.

Skandal buradan sonra patlak verdi. İlan birkaç gün içerisinde geri çekildi ve Cemal Dağhan yeniden Çukurova RAM Müdürü olarak görevlendirildi. Dağhan'a verilen disiplin cezaları Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı tarafından silindi. Adana'da olmadığı iddia edilen 9 gün boyunca hak etmediği ek ders ücretleri de ödendi.

Konuyla ilgili EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer sert bir açıklama yaptı. Yaşananların bir akıl tutulması olduğunu vurgulayan Sezer; “Yaşananlara skandal demek bile hafif kalır. Çukurova RAM Müdürü soruşturmada müfettişlere Çukurova RAM'a her gün 17.00'den sonra geldiğini söylüyor. Biz, Dağhan'ın aracının HGS ve cep telefonunun HTS kayıtlarının incelenmesini istiyoruz. O zaman tüm gerçeklerin açık bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyoruz" dedi.

Olayların daha vahim boyutunun Dağhan'a verilen cezaların silinmesi ve yeniden RAM Müdürü olarak atanmasıyla yaşandığını ifade eden Mehmet Sezer, skandal kararların arkasında kimlerin olduğunu sordu. Sezer, "Soruşturma neticesinde yapılan tasarruflardan anlaşıldığı üzere, içerisinde gaflet, dalalet ve hatta ihanet bile olan bu vahim olay, her zaman haktan ve hukuktan bahseden ancak iş kendileri ile ilgili olduğunda hakkı, hukuku ve hiç bir toplumsal değeri tanımayan zihniyetin gerçek yüzünü de bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Eğitimcilerimiz müsterih olsunlar. Bu konunun takipçisi olacağız. Kağıttan kaplanlarla mücadelemiz hakkın, hakikatin, adaletin ve liyakatin her şeyden üstün olduğunu onlara öğrettiğimiz zamana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

