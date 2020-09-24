Cenaze aracı sürücüsü, silahlı saldırıda ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf KANTARLIGülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA) ADANA'da, cenaze aracı şoförü Resul Yalnızçağır, kırmızı ışıkta beklerken, uğradığı silahlı saldırıda, vücuduna 5 merminin isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Belediyeye ait cenaze aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen şoför Resul Yalnızçağır'a, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırgan, olayın ardından otomobille kaçarak, izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, vücuduna 5 merminin isabet ettiği belirlenen Yalnızçağır'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Resul Yalnızçağır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana

2020-09-24 17:04:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.