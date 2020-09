Bankacılığı bırakıp atölye kurdu; hurda klasik otomobilleri restore etmeye başladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da kendisine ait klasik araçları tamir ettiremeyince bankacılık mesleğini bırakıp, kaportacılığı ve oto tamirciliğini öğrenen Çağlar Postallı (42), sanayide atölye kurdu.

Kentte uzun yıllar özel bir bankada çalışan Çağlar Postallı, klasik otomobillere merak sardı. Satın aldığı otomobilleri, tamir ettirmek için sanayi sitelerinde uzun süre usta arayan Postallı, yapılan bazı tamiratlardan da memnun kalmadı. Postallı, bunun üzerine çalıştığı bankadan istifa ederek Seyhan İlçesi´ndeki sanayide bir tamir atölyesi kurdu.

DÜNYAYA AÇILDI

Restore ettiği otomobillerinin çok beğenilmesinin ardından, Postallı'ya arkadaşları da kendi arabalarını getirdi. Sosyal medya hesabı açmasının ardından atölyesine yurt dışından da otomobil geldiğini anlatan Postallı, "Şu anda atölyemizde 30'a yakın klasik otomobil var. Bunların büyük bir kısmı yurtdışından geliyor. İngiltere, Fransa, Danimarka, Polonya, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen klasik araçları aslına uygun restore edip sahiplerine teslim ettik" dedi. Şu an 1965 model Ford Mustang, 1963 Cadillac Convertible, 1974 model Pontiac, 1957 Dodge Coronet üzerinde çalıştıklarını kaydeden Postallı, araçların restore edildikten sonra fiyatlarının 1 milyon liraya kadar ulaştığını anlattı.

İŞİNDE UZMAN USTALARI TOPLADI

Klasik araç tamiratının günümüz otomobillerinden farklı olduğunu ve ona göre restore edildiğini aktaran Çağlar Postallı, bu iş alanında uzman kişileri işe alıp, çalıştırdığını söyledi. Şu an iş yerinde 13 kişinin görev yaptığını belirten Postallı, "Kaporta, elektrik, döşeme ve motor işinde usta olan kişilerle çalışıyoruz. Hepsi alanında uzman. Araçlar genellikle Amerikan olduğu için parçalar da yurtdışından geliyor. Bazı parçaları biz burada yine aslına uygun olarak tamir edip, onarıyoruz. Tüm ustalar klasiği seven ve bu araçlara gönül veren kişiler. Otomobil restore etmek sadece parayla yapılan bir şey değil, bu gönül işi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-09-25 08:42:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.