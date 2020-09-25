Sahte senet çetesine ikinci operasyon: 10 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte senet çetesine ikinci operasyon: 10 gözaltı

DHA

Sahte senet çetesine ikinci operasyon: 10 gözaltı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA merkezli 6 ilde iş insanlarının imzalarını taklit ederek 100 milyon lira vurgun yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Dosya kapsamında 7 ay önce düzenlenen operasyonda ise aynı yöntemle 156 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen 13 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi tutuklanmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bir iş insanının, imzası taklit edilerek, kendi adına 5 milyon liralık senet hazırlandığını ve icra işleminin başlatıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçti. Ekipler, savcılıktan alınan izinle, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışma sonucu şebekenin aynı yöntemle, iş insanları adına 156 milyon liralık sahte senet hazırlayıp icra takibi başlatarak tahsil ettikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri, 14 Şubat günü Adana ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Hakim karşısına çıkartılan 13 şüpheliden 2'si avukat, 6 kişi tutuklandı.  
100 MİLYON LİRALIK VURGUN TESPİT EDİLDİ
Davayı yürüten savcılık, dosya kapsamında şüpheli kişilerle bağlantılı olarak 100 milyon lira tutarında 6 sahte senet daha düzenlendiğinin tespit etti. Adresleri belirlenen 13 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Adıyaman, Antalya, Ankara ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği belirtildi. 
Öte yandan firari durumdaki 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ
2020-09-25 08:41:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana’da sahte senet çetesine ikinci operasyon Adana polisi, sahte senet düzenleyerek 100 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen çeteye yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Adana’da sahte senet çetesine ikinci operasyon Adana ...
Bankacılığı bırakıp atölye kurdu; hurda klasik otomobilleri restore etmeye başladı
YEREL HABERLER Bankacılığı bırakıp atölye kurdu; hurda klasik ...
Sahte senet çetesine ikinci operasyon: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte senet çetesine ikinci operasyon: 10 gözaltı
Direksiyona ehliyetsiz oğlunu oturtan alkollü baba, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Direksiyona ehliyetsiz oğlunu oturtan alkollü baba, ...
Annesiyle tartıştı, evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Annesiyle tartıştı, evi ateşe verdi
Annesiyle tartıştı, evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Annesiyle tartıştı, evi ateşe verdi
16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER 16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona ...
Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi
MHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı istifa ederek İzgioğlu'nu destekleme kararı aldı
YEREL HABERLER MHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı istifa ederek ...
Bayram Akgül: "Fatih hocanın lisansla ilgili problem vardı, onu çözemedik" Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül: “Benim çocuklara idman yaptıracak saham yok” “Bu şehrin çocukları idman yapamıyor”
YEREL HABERLER Bayram Akgül: "Fatih hocanın lisansla ilgili problem ...
Cenaze aracı sürücüsü, silahlı saldırıda ağır yaralandı
YEREL HABERLER Cenaze aracı sürücüsü, silahlı saldırıda ağır ...
Cenaze aracı sürücüsü ışıklarda vuruldu Adana’da tabanca ile vurularak yaralanan cenaze aracı sürücüsü hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Cenaze aracı sürücüsü ışıklarda vuruldu Adana’da ...
MHP Adana 13. Olağan İl Kongresi 26 Eylül'de 13 ilçe başkanı, il başkan adayı olan mevcut MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı’ya tam destek verecek
YEREL HABERLER MHP Adana 13. Olağan İl Kongresi 26 Eylül'de 13 ilçe ...
Çukurova’ya yeni park
YEREL HABERLER Çukurova’ya yeni park
Freni patlayan kamyon, kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Freni patlayan kamyon, kamyona çarptı: 1 ölü, 1 ...
Kozan’da kırsalda yollar asfaltlanıyor, parklar yenileniyor
YEREL HABERLER Kozan’da kırsalda yollar asfaltlanıyor, parklar ...
Başkan Özgan hizmetleri anlatıyor talepleri dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Özgan hizmetleri anlatıyor talepleri dinliyor
Feke’de bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Feke’de bir mahalle karantinaya alındı
Eski Bakan Dağlı'nın koronaya yenik düşen kardeşi toprağa verildi
YEREL HABERLER Eski Bakan Dağlı'nın koronaya yenik düşen kardeşi ...
Atık çim ve ağaç dalları saman oluyor Seyhan Belediyesi, faaliyete geçirdiği öğütücü geri dönüşüm makinesi ile toplanmış çim ve budanmış ağaç dallarını samana dönüştürmeye başladı Başkan Akay: "Atıkları değerlendirip, üretime hammadde yapıyoruz"
YEREL HABERLER Atık çim ve ağaç dalları saman oluyor Seyhan ...
ÇGC'den İHA'ya ödül ÇGC Basın Özendirme Yarışması’nın sonuçları belli oldu İhlas Haber Ajansı Muhabiri Serkan Çetinkaya, TV Haber dalında ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER ÇGC'den İHA'ya ödül ÇGC Basın Özendirme Yarışması’nın ...
Milli Eğitim'de skandal olay 9 gün boyunca görev yerine gitmeyen müdüre ceza yerine ödül verildi Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer: "Sözün tükendiği yerdeyiz"
YEREL HABERLER Milli Eğitim'de skandal olay 9 gün boyunca görev ...
Adres sordukları kişi elini beline götürünce korkup, silahla vurmuşlar
YEREL HABERLER Adres sordukları kişi elini beline götürünce korkup, ...
Karaisalı Belediye Başkanı Aslan’ın korona testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Karaisalı Belediye Başkanı Aslan’ın korona testi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X