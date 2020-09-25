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Menevşe: "Adana için elimizi taşın altına koyuyoruz" Adana Ticaret Odası 30. Olağan Meclis Toplantısında konuşan Atila Menevşe, Tekstil Kent çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını belirtti

İHA

Menevşe: "Adana için elimizi taşın altına koyuyoruz" Adana Ticaret Odası 30. Olağan Meclis Toplantısında konuşan Atila Menevşe, Tekstil Kent çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını belirtti

Adana Ticaret Odası (ATO) 30. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe ve Meclis Üyeleri’nin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
ATO Başkanı Atila Menevşe, meclis üyelerinin görüş ve önerilerini beyan ettikleri toplantıda, ekonomik gelişmeler ve oda faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Menevşe, uzunca bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisinin, ekonomik ve sosyal düzeni değiştirdiğini belirtti. Menevşe, ekonomik verilerde, Covid19’un hem küresel hem de Türkiye ekonomisine olan etkilerinin gün geçtikçe daha net görülmeye başlandığını ifade ederek, ekonomik ve sosyal düzenin salgına göre biçimlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Dünyayı, uzun bir yeniden yapılanma sürecinin beklediğini söyleyen Menevşe, dış talep ve finansman imkânlarının sınırlı olacağı gelecek dönemlerde; koordineli para ve maliye politikasının, bütünsel bir plan eşliğinde yürütülmesinin başarıyı getireceğini vurguladı.
Önümüzdeki yıllarda küresel ekonominin Covid19 pandemisi dışında; yüksek borçluluk, gelir dağılımındaki sorunlar ve iklim değişikliği gibi çeşitli olumsuzluklardan da etkilenebileceği uyarısında bulunan Başkan Menevşe, “Bu dönemde, üretim faktörlerimizi ve varlıklarımızı korumak büyük önem taşıyor. Önümüzdeki süreçlerde Türkiye ekonomisi için sürdürülebilir büyümenin en önemli anahtarı; tasarruf etmek, yatırım yapmak, verimli üretim ve ihracata yönelik yapısal değişim gerçekleştirmek olacaktır” dedi.

Yapılandırma ve öteleme çağrısı
Gelinen süreçte, birçok sektörde talep daralmasına bağlı olarak ciroların oldukça düştüğünü belirten ATO Başkanı Atila Menevşe, tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da pandemi dolayısıyla ekonomik darboğaz yaşandığını ancak, her şeye rağmen hükumetin aldığı tedbirlerin çarkların dönmesini sağladığını kaydetti.
Gündemde olan, vergi ve sigorta borçlarında yeniden yapılandırma ve vadelerin ötelenmesi konusunu değerlendiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Menevşe, şöyle devam etti:
“Her ne kadar, nakit sıkışıklığı sebebiyle dar boğazdan geçerken, hükümetimiz tarafından; finansmana ulaşımda kolaylıklar sağlanması, vergi ve sigorta ödemelerinin ertelenmesi, işçi istihdamının devam edebilmesi gibi birtakım tedbirler sağlanmışsa da önümüzdeki ekim, kasım ve aralık aylarında ertelenen vergilerin ve finansman taksitlerinin ödemesinin geleceğini düşünürsek, bu dönemde yeniden büyük bir nakit sıkıntısı çekeceğimiz bir gerçektir. Bunun derhal çözüme ulaşması ve sürecin kolay atlatılması için Odalar olarak, TOBB ile istişare halindeyiz. Vergi, SGK gibi borçlara yeniden bir öteleme ya da yapılandırma imkanı getirilmesi hususunun, hükumetimizin gündeminde kalması ve hayata geçirilmesi için çalışıyoruz.”

"Elimizi taşın altına koyuyoruz"
Adana için ekonomik ve turistik anlamda büyük önem arz eden Lezzet Festivali’nin, pandemi dolayısıyla sekteye uğramaması için de Adana Valiliği koordinasyonunda çalıştıklarını hatırlatan Menevşe, bu yıl festivalin dijital ortamda gerçekleştirileceğini söyledi. Menevşe, “ATO olarak kentin tanıtımında üzerimize düşen her türlü katkıyı sunuyoruz” dedi.
ATO olarak, Adana için iyi günde de kötü günde de ellerini taşının altına koyduklarını belirten Başkan Menevşe, pandemi sürecinin en önemli çalışmalarından biri olan filyasyon çalışmaları için de katkı sunduklarını dile getirdi. Menevşe, “Adanamız için üzerimize sorumluluk düşen bir başka konu da Sağlık Bakanlığı’nın virüsün yayılımını önlemek için yapmış olduğu çalışmalara destek vermektir. Virüsün yayılımı önleyici en önemli çalışma olan filyasyonda, Adana’daki mevcut ekiplerin sayısının artırılması adına OdaBorsa ve AOSB olarak elimizi taşın altına koyduk. Adana Ticaret Odası olarak 10 araç kiralayarak 3 ay boyunca bu ekiplerin kullanımına tahsis ettik. Umarım bu çalışmalar sayesinde ilimizdeki yeni vakaların tespiti hızlanır ve bu kişiler başkalarına bulaştırmadan izolasyona alınır. Bu sayede hem vaka sayısında hem de vefat sayısında azalma kaydedilir” ifadelerine yer verdi.

“Tekstil Kent sektöre ivme kazandıracak"
ATO Başkanı Atila Menevşe, tekstil sektöründe faaliyet gösteren meslek gruplarının ve Adana Hazır Giyim Platformu’nun 2016 yılında başlattığı kümelenme çalışmaları kapsamında kurulan “Sınırlı Sorumlu Adana Tekstil Kent Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi”nin meyvelerini vermeye başladığını dile getirdi.
Menevşe, Tekstilkent’in kurulacağı, Hazineye ait Sarıçam ilçesinin Dağcı Mahallesinde bulunan 457 bin 834 metrekarelik arsanın; Valilik, Büyükşehir ve Sarıçam Belediyeleri tarafından imar çalışmaları ile her türlü hukuksal prosedürünün tamamlandığını duyurdu.
Adanalı tekstil sektörü paydaşlarının projeye ciddi destekler verdiğini anlatan Menevşe, uzun ve meşakkatli bir yoldan geçerek hazırlanan Tekstilkent projesinin diğer meslek gruplarına da örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu. ATO olarak bu tür kümelenme çalışmalarının her zaman arkasında olacaklarını ve gereken tüm desteği vereceklerini belirten Menevşe, 2021 yılında inşaatı başlaması planlanan Tekstilkent’in sektöre önemli bir ivme kazandıracağının altını çizdi.
ATO’nun 30’uncu Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Üyeleri’nin görüş ve önerilerini aktarmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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