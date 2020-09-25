Sıcak hava ve poyrazın vurduğu limonda buruk hasat Enterdonat cinsi limon bahçede en az 4 liradan satılıyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, enterdonat cinsi limonun para kazandırmadığını söyledi

Türkiye’nin limon ihtiyacının yüzde 35’inden fazlasını tek başına karşılayan Adana'da poyraz ve sıcak hava nedeniyle verimi yüzde 90’a varan oranlarda düşen enterdonat cinsinde hasat başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların yüksek olduğunu ancak verim olmadığı için çiftçi ve tüccarın para kazanamadığını söyledi.

Türkiye’nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Adana’da, narenciye ürünleri 15 ile 24 Mayıs tarihleri arasında kuzeyden esen poyraz ve sıcak hava nedeniyle olumsuz etkilendi. Birçok cins ürün daha dalında çiçekten meyveye yeni dönüp daha olgunlaşmadan yere döküldü.

Narenciye ürünleri arasında en çok hasar gören ve çoğunlukla yurt dışına ihraç edilen enterdonat cinsi bu sene hem tüccarı hem de çiftçiyi üzdü. 21 Eylül’de kesim izni, 29 Eylül’de de ihracat izni verilen enterdonat cinsindeyse hasat buruk başladı.



“En çok zarar enterdonat cinsi limonda”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, en çok zarar gören cinsin enterdonat olduğunu belirterek, “Bu yıl limon değil bütün narenciye çeşitlerinde sıkıntılar oldu. Bütün meyveler daha fındık kadarken döküldü. En çok zarar gören ürün enterdonat cinsi limon. Bu üründe yüzde 90’a varan verim kayıpları var. Şu an limonun tarlada fiyatı çok verimli bahçelerde 4 lira ve üzeri, verimi az olan bahçelerde ise 3 buçuk ile 4 lira arasında değişmekte” diye konuştu.



“Suudi Arabistan sınır kapısı kapalı”

Enterdonat cinsi limonun genelde Rusya, Ukrayna, Romanya ve Suudi Arabistan’a gönderildiğini belirten Doğan, geçen sene Cemal Kaşıkçı suikasti nedeniyle sınır kapısını kapatan Suudi Arabistan’ın bu sene de kapıyı tekrardan kapattığını belirterek, “Son 23 gündür Suudi Arabistan’a ürün gitmemekte. Umarım kapı açılır da tekrardan eski günlerine kavuşuruz. Geçen yıl Cemal Kaşıkçı suikastından sonra kapı kapandı ve hükümetimizin görüşmeleri sonucu kapı açıldı. Tekrardan Tarım ve Orman Bakanlığımızın görüşmeler yapıp kapının açılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Çiftçi para kazanmıyor”

Bahçelerdeki verimlere de değinen Doğan, “Bu yıl bahçelerde verim çok az. 300400 kilogram meyve veren ağaçlar en fazla 100 kilogram verim veriyor. Çiftçimiz bu yıl enterdonat cinsi limonu 4 liraya verse de para kazanamayacak. Verim olsaydı da 2 liraya satılsaydı. Fiyatının 4 lira olması çiftçiye pek de para kazandırmıyor” dedi.

Öte yandan, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ülke genelinde narenciye ürünlerinin bu sene geçen yıla oranla bir miktar yüksek fiyata tüketileceğini sözlerine ekledi.

Enterdonat cinsi limonunu hasat eden Sait Kılınç isimli çiftçiyse verimin düşük olduğunu, fiyatların da maliyetlerini bu sene anca karşılayabildiğini söyledi.

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