İlker Püren: “Alınmış puan, puandır”

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada “Her iki takımın oyuncuları da üstün mücadele ortaya koydu. Alınmış puan, puandır diyoruz” dedi.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 00 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, 2 haftadır alınan galibiyetlerin ardından buraya kazanmaya geldik. Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Oyunun temposunu yükselttik. Sadece kaleyi yoklamadık. Rakibin 12 tehlikeli pozisyonu oldu ilk yarı sadece. Kırmızı kart sonrası da oyun profilimizi değiştirmek zorunda kaldık. Neticede bu uzun bir maraton. Bu haftalarda inişler çıkışlar olacak. Bizim burada esas konuşmamız gereken konu oyundan memnun muyuz değil miyiz olmalı. Her iki takımın oyuncuları da üstün mücadele ortaya koydu. Alınmış puan, puandır diyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.