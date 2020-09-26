DEAŞ’ın uyuyan hücresine yönelik operasyonda 5 tutuklama DEAŞ operasyonunda yakalanıp tutuklanan 5 zanlıdan birinin örgütte doktor olduğu birinin de örgüt adına petrol alıp sattığı ortaya çıktı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’ın uyuyan hücresine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 22 Eylül günü şafak vakti Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’a yönelik operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlılar emniyetteki sorgusunda zanlılardan Ali Hamdo’nun (25) babası Şerif Elsalih’in DEAŞ’ın hastanesinde doktor olduğu belirlendi. Ayrıca Hamdo’nun da DEAŞ’ın garajlarından sorumlu olduğu aylık 80 dolar maaş aldığı belirlendi. Al Abid (23) isimli bir zanlının ise DEAŞ’ın petrolünü alıp sattığı öğrenildi. Gözaltına alınan diğer zanlılar Hamza Elvan, Bessam Ali ve Adnan Maarravi’nin de DEAŞ’a biat ettiği Suriye’de 5 zanlının da eğitim aldığı ancak terör örgütü zayıflayınca örgütün talimatıyla Türkiye’ye mülteci gibi gelip tarım işçisi olarak çalıştıkları ve herhangi bir eylem talimatında bunu yerine getirecekleri öğrenildi. Zanlıların ayrıca mallarının yüzde 10’nü DEAŞ’a verdikleri belirlendi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlıların hepsi tutuklandı.

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